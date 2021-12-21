【內房危機】內房、物管股彈　融創升近9%　據報當局鼓勵併購出險房企優質項目

內房股、物管股今日集體反彈，融創 （01918） 半日升近9%，午收11.42元；融創服務 （01516） 半日升7%，午收8.19元；新城發展 （01030） 半日升7.1%，午收4.98元；世茂 （00813） 半日升3.6%，午收5.18元；世茂服務 （00873） 半日升8.4%，午收5.55元。

花樣年債券持有人同意延後到期日、延至明年支付部份利息【下一頁】

另外，富力 （02777） 升逾4%，最新報3.24元；中國奧園 （03883） 半日升5.3%﹐午收1.59元。雅居樂 （03383） 半日升4%，午收4.03元；佳兆業美好 （02168） 半日升逾4%，午收11.62元。

內地媒體日前引述業內人士報道指，近日央行、銀保監會聯合發布《關於做好重點房地產企業風險處置項目並購金融服務的通知》，並且會同國資委召集部分民營、國有房地產企業和主要商業銀行召開座談會，鼓勵優質企業按照市場化原則加大房地產項目兼並收購，鼓勵金融機構提供兼並收購的金融服務，助力化解風險、促進行業出清。

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