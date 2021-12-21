▲ 【內房危機】內房、物管股彈 融創升一成 據報當局鼓勵併購財困房企優質項目

內房股、物管股今日集體反彈，融創 （01918） 全日升近1成，收11.48元；融創服務 （01516） 今日亦升1成，收8.44元；新城發展 （01030） 全日升9.7%，收5.1元；世茂 （00813） 全日升3%，收5.15元；世茂服務 （00873） 全日升6.6%，收5.46元。

花樣年債券持有人同意延後到期日、延至明年支付部份利息【下一頁】

另外，富力 （02777） 升3.5%，收報3.22元；中國奧園 （03883） 全日升6%﹐收1.6元。雅居樂 （03383） 全日升5.9%，收4.1元；佳兆業美好 （02168） 全日升5.9%，收4.1元。

內地媒體日前引述業內人士報道指，近日央行、銀保監會聯合發布《關於做好重點房地產企業風險處置項目並購金融服務的通知》，並且會同國資委召集部分民營、國有房地產企業和主要商業銀行召開座談會，鼓勵優質企業按照市場化原則加大房地產項目兼並收購，鼓勵金融機構提供兼併收購的金融服務，助力化解風險、促進行業出清。

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