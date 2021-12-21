  • 19°C
香港時間 : 20211221日 (二) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】內房、物管股彈　融創升一成　據報當局鼓勵併購財困房企優質項目

股市 16:24 2021/12/21

分享：

【內房危機】內房、物管股彈　融創升一成　據報當局鼓勵併購財困房企優質項目

內房股、物管股今日集體反彈，融創 （01918） 全日升近1成，收11.48元；融創服務 （01516） 今日亦升1成，收8.44元；新城發展 （01030） 全日升9.7%，收5.1元；世茂 （00813） 全日升3%，收5.15元；世茂服務 （00873） 全日升6.6%，收5.46元。

花樣年債券持有人同意延後到期日、延至明年支付部份利息【下一頁】

另外，富力 （02777） 升3.5%，收報3.22元；中國奧園 （03883） 全日升6%﹐收1.6元。雅居樂 （03383） 全日升5.9%，收4.1元；佳兆業美好 （02168） 全日升5.9%，收4.1元。

內地媒體日前引述業內人士報道指，近日央行、銀保監會聯合發布《關於做好重點房地產企業風險處置項目並購金融服務的通知》，並且會同國資委召集部分民營、國有房地產企業和主要商業銀行召開座談會，鼓勵優質企業按照市場化原則加大房地產項目兼並收購，鼓勵金融機構提供兼併收購的金融服務，助力化解風險、促進行業出清。

相關文章：【內房危機】恒大佳兆業違約拖累　內地12月離岸債違約規模創新高

【內房危機】新力控股：已逾期境內貸款近64億人幣　安永辭任核數師

【內房危機】新力控股續停牌　稱不確定能否實施緩解流動資金問題措施

 

港股 國企內房股 民企內房股 地產 收購 中國銀行保險監督管理委員會 物業管理股 金融機構 中國 國資委
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新世界柏傲莊】屋宇署：柏傲莊第1期兩憧大廈5%混凝土強度不達標需加固　新世界：不影響第1期取入伙紙（第二版）
【新世界柏傲莊】屋宇署：柏傲莊第1期兩憧大廈5%混凝土強度不達標需加固　新世界：不影響第1期取入伙紙（第二版）
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【港股ADR+夜期】阿里美股低港2%　夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港2%　夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升204點　納指期貨升0.9%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升204點　納指期貨升0.9%（不斷更新）
港股處技術性熊市　恒指再破底下站睇咩位？
港股處技術性熊市　恒指再破底下站睇咩位？
【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3　明年初發布、傳聞配備一覽
【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3　明年初發布、傳聞配備一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款