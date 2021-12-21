【內房危機】傳當局鼓勵併購財困房企優質項目　中金：行業信心已在修復進程（附推薦股份名單）

▲ 【內房危機】內房、物管股彈 融創升一成 據報當局鼓勵併購財困房企優質項目

內房股、物管股今日集體反彈，融創 （01918） 全日升近1成，收11.48元；融創服務 （01516） 今日亦升1成，收8.44元；新城發展 （01030） 全日升9.7%，收5.1元；世茂 （00813） 全日升3%，收5.15元；世茂服務 （00873） 全日升6.6%，收5.46元。中金認為，儘管未來一段時間不排除仍有部份企業出現流動性問題，但行業整體信心和預期已在修復進程中，看好龍湖 （00960） 、潤地 （01109） 、保利物業 （06049） 等。

花樣年債券持有人同意延後到期日、延至明年支付部份利息【下一頁】

另外，富力 （02777） 升3.5%，收報3.22元；中國奧園 （03883） 全日升6%﹐收1.6元。雅居樂 （03383） 全日升5.9%，收4.1元；佳兆業美好 （02168） 全日升5.9%，收4.1元。滬深300房地產指數上漲4.5%，為一個月以來的最大漲幅。

內地媒體日前引述業內人士報道指，近日央行、銀保監會聯合發布《關於做好重點房地產企業風險處置項目並購金融服務的通知》，並且會同國資委召集部分民營、國有房地產企業和主要商業銀行召開座談會，鼓勵優質企業按照市場化原則加大房地產項目兼並收購，鼓勵金融機構提供兼併收購的金融服務，助力化解風險、促進行業出清。

中金推薦龍湖、潤地、中海外等內房股

中金認為，當前政策端方向明確、路徑可期，基本面 （尤其是銷售層面）正逐步築底，儘管未來一段時間內不排除仍有部份企業出現流動性問題，但行業整體信心和預期已在修復進程中。該行又指，後續重點關注政策執行節奏及力度，建議投資者擇機布局優質頭部公司。H股推薦龍湖 （00960） 、潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、旭輝 （00884） 、建發國際 （01908） 、越秀地產 （00123） 、碧桂園 （02007） 、融創中國 （01918） 。物管板塊推薦保利物業 （06049） 、旭輝永升服務 （01995） 、中海物業 （02669） 、碧桂園服務 （06098） 。

表﹕中金推薦的內房股及物管股

股份 目標價 龍湖 （00960） 56.36元 潤地 （01109） 47.78元 中海外 （00688） 30.68元 旭輝 （00884） 7.79元 建發國際 （01908） 22.06元 越秀地產 （00123） 9.48元 碧桂園 （02007） 11.16元 融創中國 （01918） 28.91元 保利物業 （06049） 64.8元 旭輝永升服務 （01995） 22.8元 中海物業 （02669） 9.8元 碧桂園服務 （06098） 76元

相關文章：【內房危機】恒大佳兆業違約拖累 內地12月離岸債違約規模創新高

【內房危機】新力控股：已逾期境內貸款近64億人幣 安永辭任核數師

【內房危機】新力控股續停牌 稱不確定能否實施緩解流動資金問題措施