【內房危機】傳當局鼓勵併購財困房企優質項目　中金：行業信心已在修復進程（附推薦股份名單）

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【美股期貨】拜登稱不會封城 道指期貨升逾200點（不斷更新）
內房股、物管股今日集體反彈，融創 （01918） 全日升近1成，收11.48元；融創服務 （01516） 今日亦升1成，收8.44元；新城發展 （01030） 全日升9.7%，收5.1元；世茂 （00813） 全日升3%，收5.15元；世茂服務 （00873） 全日升6.6%，收5.46元。中金認為，儘管未來一段時間不排除仍有部份企業出現流動性問題，但行業整體信心和預期已在修復進程中，看好龍湖 （00960） 、潤地 （01109） 、保利物業 （06049） 等。
花樣年債券持有人同意延後到期日、延至明年支付部份利息【下一頁】
另外，富力 （02777） 升3.5%，收報3.22元；中國奧園 （03883） 全日升6%﹐收1.6元。雅居樂 （03383） 全日升5.9%，收4.1元；佳兆業美好 （02168） 全日升5.9%，收4.1元。滬深300房地產指數上漲4.5%，為一個月以來的最大漲幅。
內地媒體日前引述業內人士報道指，近日央行、銀保監會聯合發布《關於做好重點房地產企業風險處置項目並購金融服務的通知》，並且會同國資委召集部分民營、國有房地產企業和主要商業銀行召開座談會，鼓勵優質企業按照市場化原則加大房地產項目兼並收購，鼓勵金融機構提供兼併收購的金融服務，助力化解風險、促進行業出清。
中金認為，當前政策端方向明確、路徑可期，基本面 （尤其是銷售層面）正逐步築底，儘管未來一段時間內不排除仍有部份企業出現流動性問題，但行業整體信心和預期已在修復進程中。該行又指，後續重點關注政策執行節奏及力度，建議投資者擇機布局優質頭部公司。H股推薦龍湖 （00960） 、潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、旭輝 （00884） 、建發國際 （01908） 、越秀地產 （00123） 、碧桂園 （02007） 、融創中國 （01918） 。物管板塊推薦保利物業 （06049） 、旭輝永升服務 （01995） 、中海物業 （02669） 、碧桂園服務 （06098） 。
表﹕中金推薦的內房股及物管股
|股份
|目標價
|龍湖 （00960）
|56.36元
|潤地 （01109）
|47.78元
|中海外 （00688）
|30.68元
|旭輝 （00884）
|7.79元
|建發國際 （01908）
|22.06元
|越秀地產 （00123）
|9.48元
|碧桂園 （02007）
|11.16元
|融創中國 （01918）
|28.91元
|保利物業 （06049）
|64.8元
|旭輝永升服務 （01995）
|22.8元
|中海物業 （02669）
|9.8元
|碧桂園服務 （06098）
|76元
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