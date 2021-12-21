  • 19°C
香港時間 : 20211221日 (二) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】傳當局鼓勵併購財困房企優質項目　中金：行業信心已在修復進程（附推薦股份名單）

股市 18:39 2021/12/21

分享：

【內房危機】內房、物管股彈　融創升一成　據報當局鼓勵併購財困房企優質項目

內房股、物管股今日集體反彈，融創 （01918） 全日升近1成，收11.48元；融創服務 （01516） 今日亦升1成，收8.44元；新城發展 （01030） 全日升9.7%，收5.1元；世茂 （00813） 全日升3%，收5.15元；世茂服務 （00873） 全日升6.6%，收5.46元。中金認為，儘管未來一段時間不排除仍有部份企業出現流動性問題，但行業整體信心和預期已在修復進程中，看好龍湖 （00960） 、潤地 （01109） 、保利物業 （06049） 等。

花樣年債券持有人同意延後到期日、延至明年支付部份利息【下一頁】

另外，富力 （02777） 升3.5%，收報3.22元；中國奧園 （03883） 全日升6%﹐收1.6元。雅居樂 （03383） 全日升5.9%，收4.1元；佳兆業美好 （02168） 全日升5.9%，收4.1元。滬深300房地產指數上漲4.5%，為一個月以來的最大漲幅。

內地媒體日前引述業內人士報道指，近日央行、銀保監會聯合發布《關於做好重點房地產企業風險處置項目並購金融服務的通知》，並且會同國資委召集部分民營、國有房地產企業和主要商業銀行召開座談會，鼓勵優質企業按照市場化原則加大房地產項目兼並收購，鼓勵金融機構提供兼併收購的金融服務，助力化解風險、促進行業出清。

中金推薦龍湖、潤地、中海外等內房股

中金認為，當前政策端方向明確、路徑可期，基本面 （尤其是銷售層面）正逐步築底，儘管未來一段時間內不排除仍有部份企業出現流動性問題，但行業整體信心和預期已在修復進程中。該行又指，後續重點關注政策執行節奏及力度，建議投資者擇機布局優質頭部公司。H股推薦龍湖 （00960） 、潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、旭輝 （00884） 、建發國際 （01908） 、越秀地產 （00123） 、碧桂園 （02007） 、融創中國 （01918） 。物管板塊推薦保利物業 （06049） 、旭輝永升服務 （01995） 、中海物業 （02669） 、碧桂園服務 （06098）

表﹕中金推薦的內房股及物管股

股份 目標價
龍湖 （00960） 56.36元
潤地 （01109） 47.78元
中海外 （00688） 30.68元
旭輝 （00884） 7.79元
建發國際 （01908） 22.06元
越秀地產 （00123） 9.48元
碧桂園 （02007） 11.16元
融創中國 （01918） 28.91元
保利物業 （06049） 64.8元
旭輝永升服務 （01995） 22.8元
中海物業 （02669） 9.8元
碧桂園服務 （06098） 76元

相關文章：【內房危機】恒大佳兆業違約拖累　內地12月離岸債違約規模創新高

【內房危機】新力控股：已逾期境內貸款近64億人幣　安永辭任核數師

【內房危機】新力控股續停牌　稱不確定能否實施緩解流動資金問題措施

 

港股 國企內房股 民企內房股 地產 收購 中國銀行保險監督管理委員會 物業管理股 金融機構 中國 國資委

下一篇文章

【美股期貨】拜登稱不會封城　道指期貨升逾200點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3　明年初發布、傳聞配備一覽
【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3　明年初發布、傳聞配備一覽
【新世界柏傲莊】屋宇署：柏傲莊第1期兩憧大廈5%混凝土強度不達標需加固　新世界：不影響第1期取入伙紙（第二版）
【新世界柏傲莊】屋宇署：柏傲莊第1期兩憧大廈5%混凝土強度不達標需加固　新世界：不影響第1期取入伙紙（第二版）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港2%　夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港2%　夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【美股期貨】拜登稱不會封城　道指期貨升逾200點（不斷更新）
【美股期貨】拜登稱不會封城　道指期貨升逾200點（不斷更新）
港股處技術性熊市　恒指再破底下站睇咩位？
港股處技術性熊市　恒指再破底下站睇咩位？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款