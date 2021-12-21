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【新冠疫苗】特朗普訪問自爆已打第3針 惹侵粉不滿狂噓

環球社會熱點 12:12 2021/12/21

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美國新冠肺炎疫情反彈，當局積極呼籲民眾盡快接種新冠疫苗及第3針。曾確診新冠肺炎的美國前總統特朗普，早前透露自己已接種新冠疫苗，周日（19日）出席活動時更自爆已打第3針，遭粉絲報以噓聲。

美前副總統候選人拒接種 直言「跨過我屍體」 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周日在德州達拉斯（Dallas）出席電台節目主持奧萊利（Bill O'Reilly）訪問，奧萊利問已接種冠疫苗的特朗普，有沒有打第3針。特朗普坦誠已經打了第3針，奧萊利亦回答指自己同樣已接種。

特朗普的答案引起台下部分粉絲狂噓及表現不滿，特朗普隨即呼籲觀眾冷靜，並指不滿的聲音僅來自左邊一小撮人。他於訪問中更為新冠疫苗辯護，指所研發的疫苗拯救全球數千萬名生命，若沒有疫苗，新冠肺炎就像西班牙流感帶來重大死亡，應讚揚新冠疫苗。

拜登社會開支議案料受阻 高盛下調美明年經濟增長預測 【下一頁】

美國衛生及公共服務部發言人亦在Twirrer轉發特朗普訪問影片，並呼籲民眾像特朗普一樣，盡快接種第3針。

事實上，特朗普於去年曾確診新冠肺炎，當時表示自己已有病毒抗體，但未有明確指自己會否接種新冠疫苗。他於今年8月在阿拉巴馬州舉行集會時，透露自己已打針，更呼籲民眾接種新冠疫苗，但同遭台下支持者報以噓聲 。

當地有調查指，未接種新冠疫苗的美國民眾有6成屬共和黨支持者。共和黨粉絲多以反疫苗著稱，而且部分共和黨控制的州分亦未有跟隨聯邦政府指令，強制民眾戴口罩或接種疫苗。

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責任編輯：郭麗明

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