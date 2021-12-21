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【石Sir午市閒談】今日推介海螺水泥｜中石化、信義光能、雷蛇、小米、藥明生物最新部署

股市 12:44 2021/12/21

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恒生指數中午收報22865點，升121點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介海螺水泥 （00914） ，另亦會分析中石化 （00386） 、信義光能 （00968） 、雷蛇 （01337） 、小米 （01810） 、藥明生物 （02269） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析  滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

*年結在即速睇明年布局 港股、美股、A股部署* 【按此速睇－附Time code】

《香港經濟日報集團》免責聲明
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港股 海螺水泥（00914） 中國石油化工股份（00386） 信義光能（00968） 雷蛇（01337） 小米集團－W（01810） 藥明生物（02269） 石鏡泉

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