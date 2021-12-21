【實用工具】Google公布年度「質感設計獎」　3款App獲獎

▲ 由3M研發的Post-it獲得「最佳動態獎」，該App模擬「Memo紙」打造的個人記事 App。

Google每年都會公布「質感設計獎」（Material Design），主要用於App介面與動畫規劃。今年共有3款App得獎，堪稱是年度最美代表。Google表示，本屆的得獎者都有考慮到生產力與現實互動的情境。

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其中由3M研發的Post-it獲得「最佳動態獎」，該App模擬「Memo紙」打造的個人記事 App。完美模擬「Memo紙」的真實模樣，例如刪除便條會出現揉紙的觸感與音效，還有在輸入新便條時，會有貼上的回饋效果。Google表示，Post-it並不打算取代現實中的便條紙，而是仔細考慮了如何將現實細節轉化至虛擬之中。

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至於任務清單程式Todoist則獲得「最佳大屏幕獎」，獎勵對於其平板介面的優化，不像大部分App會使用「自適應」設計，讓程式在大屏幕的設備下介面自動放大。Todoist重新考慮了用戶在平板電腦上的使用體驗，例如展示更多的顯示空間，兼顧前後內容的可讀性。

深色主題已經廣泛應用在各種App中，但並非把介面換成黑色，就能像今年獲獎的 Meetly一樣漂亮。Meetly是一款視訊軟件，Google表示其色彩應用突出，且在用戶切換黑／白兩種主題時，插圖與UI都會有變化，飽和度與色系有所不同，令用家能有最舒適的視覺體驗。

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責任編輯：廖淑瑩