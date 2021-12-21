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【星巴克】亞洲首個送餐服務　香港星巴克推出Mobile Order to Table

商業 11:48 2021/12/21

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香港及澳門星巴克今天宣布，推出全新送餐服務 （Mobile Order to Table），亦是星巴克於亞洲首批分店推出的新服務。（星巴克提供圖片）

香港及澳門星巴克今天宣布，推出全新送餐服務 （Mobile Order to Table），亦是星巴克於亞洲首批分店推出的新服務，送餐服務將於香港及澳門35間分店提供。會員只需掃描餐桌上的二維碼，便可就坐直接訂購星巴克食品和飲料，然後由咖啡調配師送到顧客手上。

【FinTech】港大調查：金融科技市場情緒指數跌近4%　「區塊鏈及加密貨幣」表現最差

星巴克香港及澳門執行董事曾廣堅表示 ，「即使消費者的需求和喜好不斷轉變，我們仍透過持續發掘及善用不同類型的電子科技，進一步提升顧客的體驗，嶄新的送餐服務將符合顧客所需的科技與員工的服務成功結合。」

於2017年，香港星巴克推出 Mobile Order & Pay 功能，為全港首間推出此功能的連鎖餐飲品牌。此後，星巴克亦推出電子送禮e-Gifting功能，「星星送」外賣送遞服務，讓顧客可於家中或辦公室也可享用食物及飲料，以及剛推出的網上訂購服務。 

指定分店率先嘗試

服務試行期間，Starbucks Rewards™會員可在35間指定分店率先嘗試送餐服務。會員可透過使用最新版本的 Starbucks 手機程式掃描店内的二維碼下單，分店夥伴會爲顧客送上飲品及食品，省卻顧客排隊的時間。

35間指定分店
香港

香港島

山頂廣場203

豐盛創建大廈

利園三期

太古廣場128號

太古廣場106號

嘉里中心

杏花新城

皇室堡1樓

和富

跑馬地

 

 

 

銅鑼灣廣場2期

堅道

蘭桂坊

交易廣場

太古城中心

友邦廣場

禮頓中心

 

九龍

香港嘉里酒店

太子道西

勝利道1號

太子集團大廈

長沙灣廣場

洗衣街

朗豪坊

APM

 

新界

烏溪沙

大埔超級城

PopCorn Mall

東薈城2

海之戀

荃灣萬景峯

形點II

青衣城一樓

 

 

 
澳門

海名居

永光廣

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責任編輯：李智美

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