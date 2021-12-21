【星巴克】亞洲首個送餐服務　香港星巴克推出Mobile Order to Table

▲ 香港及澳門星巴克今天宣布，推出全新送餐服務 （Mobile Order to Table），亦是星巴克於亞洲首批分店推出的新服務。（星巴克提供圖片）

香港及澳門星巴克今天宣布，推出全新送餐服務 （Mobile Order to Table），亦是星巴克於亞洲首批分店推出的新服務，送餐服務將於香港及澳門35間分店提供。會員只需掃描餐桌上的二維碼，便可就坐直接訂購星巴克食品和飲料，然後由咖啡調配師送到顧客手上。

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星巴克香港及澳門執行董事曾廣堅表示 ，「即使消費者的需求和喜好不斷轉變，我們仍透過持續發掘及善用不同類型的電子科技，進一步提升顧客的體驗，嶄新的送餐服務將符合顧客所需的科技與員工的服務成功結合。」

於2017年，香港星巴克推出 Mobile Order & Pay 功能，為全港首間推出此功能的連鎖餐飲品牌。此後，星巴克亦推出電子送禮e-Gifting功能，「星星送」外賣送遞服務，讓顧客可於家中或辦公室也可享用食物及飲料，以及剛推出的網上訂購服務。

指定分店率先嘗試

服務試行期間，Starbucks Rewards™會員可在35間指定分店率先嘗試送餐服務。會員可透過使用最新版本的 Starbucks 手機程式掃描店内的二維碼下單，分店夥伴會爲顧客送上飲品及食品，省卻顧客排隊的時間。

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責任編輯：李智美