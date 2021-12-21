▲ 【元宇宙】2022年中國元宇宙市場十大預測：遊戲更趨精細化多元化、「元宇宙大會」成為企業新主流？

2021年 「元宇宙」 成為全球科技及投資熱話，Facebook易名Meta（美：FB），取其Metaverse 之意， 半導體公司NVIDIA英偉達（美：NVDA）因手上圖像處理器（GPU）技術有助開發元宇宙平台，大受市場追捧。市場研究機構IDC預計，2022年由於目前技術背景、創作水平、政策要求的諸多限制，2022年的元宇宙相關動向將溫和推進，但混合現實（MR）和遊戲相關產業將在元宇宙發展初期階段成為最被關注的兩大領域，並給出2022年中國元宇宙市場十大預測。

預測一：元宇宙數字基礎建設參與者領銜發力

算力、AI、網絡通信、區塊鏈等作為元宇宙不可或缺的基礎設施組成，對元宇宙後期佈局起到至關重要的作用。預計在2022年，以運營商、底層硬件公司、互聯網大廠為主的元宇宙基礎設施建設參與者會領銜發力，相關的產品研發、操作平台創新、內容升級節奏加快。

預測二：互聯網大廠各自獨立佈局元宇宙平台

互聯網巨頭根據自身產品和定位特點做出了元宇宙賽道下的對應方向選擇。 2022年互聯網公司預計會在各自領域持續加碼佈局元宇宙平台，彼此間的互動和關聯仍會較弱。預計到2025年，中國3%以上的網民會在此類平台上擁有虛擬身份。

預測三：硬件迎來全面升級，相關配件逐漸豐富，元宇宙世界虛擬互動更為真實

頭部廠商的VR一體機設備預計將在明年迎來顯示、交互、追踪定位方面的全面升級。預計在升級後，頭盔重量、電池技術、手柄定位等都將出現明顯的改進。尤其是手柄中攝像頭的添加將使得手柄可以更好地在遊戲場景中配合頭盔，提升定位準確度。2022年以後，更多的配件如耳機、手套、虛擬鍵盤等將開始和XR類主機配合使用。硬件的體驗升級使得人們在元宇宙世界中可進行更加身臨其境的虛擬互動。

預測四：「元宇宙大會」有望成為疫情新常態下企業的主流大會形式

隨著疫情逐步常態化，企業一直在積極探索新的大型會議形式。從實體線下展會到視頻直播，兩年來已經基本實現了效率和便捷的兼顧。在2022年隨著元宇宙概念的持續滲透，在元宇宙世界中舉辦大會，預計將成為企業新的主流大會形式。以互聯網公司、投資機構為主要推動力，可容納多人同屏虛擬互動的元宇宙大會APP或者平台將接連上線。

預測五：本土XR硬件廠商開啟線下門店新時代，為元宇宙硬件鋪墊增磚添瓦

2021年，國內大多本土擴展現實（XR）廠商已經將戰略重點轉向消費者市場。隨著頭部廠商在歐美線下品牌自營店嘗試的展開，預計在2022年，會有多家本土XR廠商開始在國內T1T2級城市開啟商場品牌自營店的全新嘗試，并快節奏地在線下家電、數碼賣場設置VR產品櫃檯。線下門店為消費者提供了電商平台外購買VR產品的新渠道，助力VR硬件產品消費端滲透率的提升。預計2022年，中國區VR頭盔出貨中C端佔比將超過30%。

預測六：廠商在硬件發行上會採取更為激進的價格策略，積極搶佔元宇宙入口

隨著頭部VR廠商自2020年底以來的「大降價」，2021年內地VR新品也對應採取了成本價附近起售的價格策略，展開激烈的價格競爭。預計在2022年這一趨勢仍將持續：低價起售，遊戲內容促銷，打卡返現等方式會進一步加劇本土硬件廠商的價格競爭。 XR 類產品已經承載了大眾「下一代通用計算平台」的高預期，廠商在搶佔元宇宙硬件入口方面的競爭愈發激烈。

預測七：元宇宙遊戲內容逐漸精細化多元化，虛擬和現實產生密切聯動

遊戲作為元宇宙的早期載體，預計在2022年遊戲中的線上線下聯動會持續加強。元宇宙概念相關的遊戲公司在2022年預計將推出更多將線上游戲操作和線下真實場景相結合的遊戲內容，虛擬和現實的聯動增強。

預測八：第三方內容創造門檻不斷降低

元宇宙多元開放的特點要求相關的平台必須向第三方開放技術接口，允許用戶、內容生產者自由添加修改內容。以沙盒遊戲為例，2022年更多的玩家會直接參與到遊戲創作中，更多有現實世界元素的內容會被添加到原本的遊戲當中，第三方的內容創作門檻會不斷降低。

預測九：培訓和遠程辦公有望成為最先落地的元宇宙商用場景

元宇宙在商用市場落地的場景會和XR硬件高度相似。 2022年，預計會有更多針對企業員工培訓、協同辦公會議相關的應用落地。人臉識別和眼球追踪的技術升級會全面提升會議軟件中虛擬人像的表情豐富度。虛擬形象更好的反饋真實信息會極大改善培訓以及辦公相關元宇宙應用的使用體驗。

預測十：面向元宇宙構想的相關虛擬資產交易在2022年面臨更加嚴格的監管要求

海外市場元宇宙炒房突破周成交額一億美元大關。但在中國市場，虛擬資產和數字資產等的所屬權、流通價值、相關法律還尚未明確。 2022年，區塊鏈技術將更多地作為底層基建助力元宇宙建設。為了形成更為健康安全的元宇宙發展大環境，元宇宙平台中虛擬資產交易會面臨更為嚴格的監管要求。

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