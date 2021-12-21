【Omicron變種】世衛籲取消節日派對 未必較其他變種溫和

新冠肺炎Omicron變種病毒繼續肆虐全球，讓不少人歡度佳節的美夢備受威脅。世界衛生組織（WHO）表示，Omicron變種在已接種新冠疫苗人群中傳播，呼籲民眾取消今年的節日慶祝活動。世衛亦指，Omicron變種令各地醫療系統壓力增加，未必較其他變種溫和。

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世衞總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）周一（20日）透露，平均每1.5至3日Omicron變種感染人數就會增加1倍。他指節日慶祝活動將導致醫療系統崩潰，更多人受感染，甚至出現死亡個案，呼籲民眾取消慶祝活動。譚德塞直言，

「取消慶祝活動較失去生命好」 （An event cancelled is better than a life cancelled）。

譚德塞表示，現時一切證據顯示Omicron變種傳播速度更勝Delta變種，且已接種疫苗或新冠康復者亦感染風險。世衞首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，隨著感染人數不斷上升，各地醫療系統承受巨大壓力，僅憑早期證據總結Omicron變種較其他變種溫和的行為十分不明智（unwise）。

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斯瓦米納坦指，Omicron變種能成功逃避部分抗體，各地政府應優先為免疫系統較弱人士接種第3針疫苗。譚德塞表示，若希望在明年結束疫情大流行，需要先結束疫苗不平等情況，並再度呼籲富國向窮國捐贈疫苗。

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責任編輯：李俊儀