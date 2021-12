【Omicron變種】世衛籲取消節日派對 未必較其他變種溫和

新冠肺炎Omicron變種病毒繼續肆虐全球,讓不少人歡度佳節的美夢備受威脅。世界衛生組織(WHO)表示,Omicron變種在已接種新冠疫苗人群中傳播,呼籲民眾取消今年的節日慶祝活動。世衛亦指,Omicron變種令各地醫療系統壓力增加,未必較其他變種溫和。

世衞總幹事譚德塞(Tedros Ghebreyesus)周一(20日)透露,平均每1.5至3日Omicron變種感染人數就會增加1倍。他指節日慶祝活動將導致醫療系統崩潰,更多人受感染,甚至出現死亡個案,呼籲民眾取消慶祝活動。譚德塞直言,

「取消慶祝活動較失去生命好」

(An event cancelled is better than a life cancelled)。