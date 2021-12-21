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【中概股風暴】美SEC：中國公司必須更具體披露風險　SPAC亦須加強披露

股市 11:22 2021/12/21

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【中概股風暴】美SEC：中國公司必須更具體披露風險　SPAC亦須加強披露

根據美國證券交易委員會（SEC）新指引，在美上市的中國公司必須披露更多可能為投資者帶來的風險。SEC負責審查公司申報的部門周一表示，中國公司需要作出更具體和突出的披露，以符合聯邦證券法律，特殊目的收購公司（SPAC）應披露其發起人或多數管理層是否駐在中國，以及併購目標是否位於中國。這些加強披露的要求，也將適用於已經在美國掛牌上市的中資公司。

美SEC實施《外國公司問責法》　華興證券：中概股股價可能加大波動【下一頁】

SEC的企業財務部門指出，最近發生的事件凸顯了投資於哪些設於中國或大部分業務在中國的公司所帶來的風險。鑑於這些擔憂，該部門正在向設在中國的公司發出意見函，尋求更具體、更突出地披露與中國公司相關的法律和運營風險。

SEC表示，公司應特別小心，就其用於在美國上市的空殼公司做出明確的披露。SEC主席Gary Gensler之前曾警告稱，美國投資者可能是在投資於與一家中國公司有關聯的實體，而不是該公司本身。

SEC表示，公司應該在年報或招股說明書補充說明等文件中納入這些須披露內容。

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