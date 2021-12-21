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【英國疫情】英超破紀錄增90確診 未取消聖誕快車賽程

環球社會熱點 11:20 2021/12/21

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作為歐洲球壇少數不會歇冬的聯賽，英超傳統「聖誕快車」賽程今年恐怕面臨重大危機。受新冠肺炎Omicron變種影響，英超確診人數再創新高，賽會日前召開會議商討應對措施，但目前仍堅持聖誕快車賽事如常舉行。

【英國疫情】傳政府拒收緊防疫 約翰遜等高官反對 【下一頁】

英超賽會周一（20日）表示，上周錄得破紀錄確診人數，共90名職球員，單是上周五（17日）至周日（19日），足有41人確診。受疫情影響，英超上周連同周末賽事合共10場聯賽已被延後。

為應對疫情，賽會在與球會方會晤時提出雙層防疫系統，包括分隔未打針與已打針球員的交通方式，加強未打針球員進入球場時的檢測及禁止未打針球員與已打針球員同台進食。

約翰遜再被爆於官邸花園飲酒聚會 首相府：工作會議 【下一頁】

賽會亦披露，聯賽中約77%球員已打兩劑疫苗，最少打一針球員亦有84%，即多達16%球員仍未接種疫苗。相反，意甲於上周五（17日）已稱聯賽98%球員已接種兩劑疫苗。

即使現時英國疫情嚴峻，賽會透露各球會一致認同繼續舉行聯賽，並強調會以安全為主，繼續按賽程展開比賽。英國《衛報》指出，多數球會不希望聯賽延後導致賽程積壓，拖累聯賽延後完結。

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責任編輯：吳漢培

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