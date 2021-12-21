【年度回顧】2021年全球最吸金手遊排名出爐！　8款遊戲玩家最願意「課金」

▲ 行動應用機構Sensor Tower公布的2021年度的最新研究報告指出，今年在App Store及Google Play累計營收金額超過10億美元的手遊總共有8款，當中《PUBG Mobile》再度蟬聯年度手遊營收冠軍。

2021年即將結束，今年哪一款手機遊戲大獲得全球玩家支持且願意「課金」？據行動應用機構Sensor Tower公布的2021年度的最新研究報告指出，今年在App Store及Google Play累計營收金額超過10億美元的手遊總共有8款，當中《PUBG Mobile》再度蟬聯年度手遊營收冠軍。

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《PUBG Mobile》以營收金額高達28億美元（約218億港元）的新紀錄，再度奪得冠軍寶座，營收比去年同期增加9％。緊隨其後的《王者榮耀》，營收金額同樣也達28億美元的門檻，僅以些微差距落後《PUBG Mobile》屈居第二，其比去年同期營收增長達14.7％。

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至於第三至第八位分別為，《原神》（Genshin Impact）、《機器磚塊》（Roblox）、《Coin Master》、《精靈寶可夢》（Pokemon Go)、《Candy Crush Saga》及《我要活下去》（Garena Free Fire）。

Sensor Tower分析，來自手機遊戲的營收金額由去年2020年起一直有增無減，去年共計有5款手遊營收金額超過10億美元。相隔一年後，全年營收逾10億美元的手機則增至8款。除了今年新推出的遊戲，推出多年的舊款遊戲依然得到全球玩家支持，機構預測截至今年12月31日止，兩大平台累計的營收金額將達到896億美元，比去年增加12.6％。

▲ 至於第三至第八位分別為，《原神》（Genshin Impact）、《機器磚塊》（Roblox）、《Coin Master》、《精靈寶可夢》（Pokemon Go)、《Candy Crush Saga》及《我要活下去》（Garena Free Fire）。

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責任編輯：廖淑瑩