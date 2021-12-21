  • 17°C
香港時間 : 20211221日 (二) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【年度回顧】2021年全球最吸金手遊排名出爐！　8款遊戲玩家最願意「課金」

科技 12:00 2021/12/21

分享：

行動應用機構Sensor Tower公布的2021年度的最新研究報告指出，今年在App Store及Google Play累計營收金額超過10億美元的手遊總共有8款，當中《PUBG Mobile》再度蟬聯年度手遊營收冠軍。

2021年即將結束，今年哪一款手機遊戲大獲得全球玩家支持且願意「課金」？據行動應用機構Sensor Tower公布的2021年度的最新研究報告指出，今年在App Store及Google Play累計營收金額超過10億美元的手遊總共有8款，當中《PUBG Mobile》再度蟬聯年度手遊營收冠軍。

【機迷熱話】Google擬於明年 將Android遊戲引入Windows

《PUBG Mobile》以營收金額高達28億美元（約218億港元）的新紀錄，再度奪得冠軍寶座，營收比去年同期增加9％。緊隨其後的《王者榮耀》，營收金額同樣也達28億美元的門檻，僅以些微差距落後《PUBG Mobile》屈居第二，其比去年同期營收增長達14.7％。

【年度回顧】 YouTube公布十大熱門影片 《天竺鼠車車》超越姜濤排榜首

至於第三至第八位分別為，《原神》（Genshin Impact）、《機器磚塊》（Roblox）、《Coin Master》、《精靈寶可夢》（Pokemon Go)、《Candy Crush Saga》及《我要活下去》（Garena Free Fire）。

Sensor Tower分析，來自手機遊戲的營收金額由去年2020年起一直有增無減，去年共計有5款手遊營收金額超過10億美元。相隔一年後，全年營收逾10億美元的手機則增至8款。除了今年新推出的遊戲，推出多年的舊款遊戲依然得到全球玩家支持，機構預測截至今年12月31日止，兩大平台累計的營收金額將達到896億美元，比去年增加12.6％。

至於第三至第八位分別為，《原神》（Genshin Impact）、《機器磚塊》（Roblox）、《Coin Master》、《精靈寶可夢》（Pokemon Go)、《Candy Crush Saga》及《我要活下去》（Garena Free Fire）。

【機迷熱話】PS5可自由換裝！ Sony推出全新5色主機護蓋（多圖）

責任編輯：廖淑瑩

相關文章

【Apple】再有新產品？　彭博爆蘋果擬研發大屏幕iPad
2021/12/20
【Apple】再有新產品？　彭博爆蘋果擬研發大屏幕iPad
【Samsung】三星申請新專利　擬推可拉伸多功能屏幕
2021/12/20
【Samsung】三星申請新專利　擬推可拉伸多功能屏幕

你可能感興趣

【Apple】再有新產品？　彭博爆蘋果擬研發大屏幕iPad
18:00 2021/12/20
【Apple】再有新產品？　彭博爆蘋果擬研發大屏幕iPad
【Samsung】三星申請新專利　擬推可拉伸多功能屏幕
16:11 2021/12/20
【Samsung】三星申請新專利　擬推可拉伸多功能屏幕
軟件 手機Apps 電玩手遊 Pokemon 營收 Google Play App Store Android

下一篇文章

【智能科技】3D打印訂造完美胸圍　只需手機掃描1分鐘？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【YouTube TV】YouTube與Disney達成協議　YouTube TV原有頻道全保留
【YouTube TV】YouTube與Disney達成協議　YouTube TV原有頻道全保留
【TikTok】擴大事業版圖　TikTok推出「網紅美食外送」服務
【TikTok】擴大事業版圖　TikTok推出「網紅美食外送」服務
【Google】Google Drive推新政策　用戶違規將收警告電郵、禁分享連結
【Google】Google Drive推新政策　用戶違規將收警告電郵、禁分享連結
【電動車】打破詐騙疑雲？　電動車初創Nikola交付首架電動貨車
【電動車】打破詐騙疑雲？　電動車初創Nikola交付首架電動貨車
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【Mac外接屏幕】 傳蘋果推平價屏幕　規格與Pro Display XDR看齊
【Mac外接屏幕】 傳蘋果推平價屏幕　規格與Pro Display XDR看齊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款