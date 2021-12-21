【小米12】小米12.28發布小米12設兩款螢幕尺吋　全球首款應用高通驍龍8 Gen1、4納米製程芯片

▲ 小米12.28發布小米12 全球首款應用高通驍龍8 Gen1

小米集團 （01810） 再度於年底發布旗艦智能手機「小米系列」。小米董事長雷軍在社交平台預告，12月28日晚上7時半發布「小米12」，並將設有小米12、小米12 Pro兩種不同尺吋型號。雷軍早前已預告，小米12系列將首次使用高通新推的驍龍 8 Gen 1「Snapdragon 8 Gen 1」芯片平台。

小米股價午後升幅擴大至4%，高見18.54元，收報18.4元，成交23.4億元。

▼ 點擊圖片放大 +2

驍龍8 Gen1採用三星4nm工藝打造

此前有內媒指， 「小米12系列」已經進入產能爬坡期，首批備貨和同期產品不是一個量級，是比較容易買到的驍龍 8 新旗艦機。

據報，小米12系列左上角仍有矩陣三攝模組，但採用新處理工藝，觀感上和 AG玻璃機身更加協調一體。小米 12 Pro 將搭載 2K 高刷屏幕、快充、5倍超長焦。另外，小米 12 系列手機都在內部測試新OS MIUI 13。

小米12系列為首款使用驍龍8 Gen1的手機，小米指出，驍龍8 Gen1採用三星4nm工藝打造，首次搭載全新Armv9 指令集，三叢集的CPU 架構全部升級，較上代驍龍888， CPU 性能提升20%，功耗降低30%。

另外，驍龍8 Gen1使用新一代Adreno GPU 架構，相比上一代驍龍888 的Adreno660 在圖形渲染速度提升了30%，同性能功耗下降了25%，Vulkan 渲染性能提升60%，有利手機運行高解像遊戲。

*科技股前景如何？馮宏遠為你分析明年港股、美股、A股部署*【按此速睇－附Time code】

【石Sir一周前瞻】分析「北水」近10日資金流向│捕捉異動股

相關文章：

【小米1810】小米獲虛擬試穿專利、可將虛擬服飾疊加人像 另申請新商標拓模型玩具社區

【小米1810】小米：雷軍將精力放在造車「能不管的事情一定不管」 接連退出多家關聯公司（第二版）