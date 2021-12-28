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【小米12】小米12.28發布小米12　全球首款應用高通驍龍8 Gen1芯片、雷軍：手感遠超iPhone13

股市 15:06 2021/12/28

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小米12.28發布小米12　全球首款應用高通驍龍8 Gen1

小米集團 （01810） 再度於年底發布旗艦智能手機「小米系列」。小米董事長雷軍宣布12月28日晚上7時半發布「小米12」，並將設有小米12、小米12 Pro兩種不同尺吋型號。雷軍早前已預告，小米12系列將首次使用高通新推的驍龍 8 Gen 1「Snapdragon 8 Gen 1」芯片平台。

一如以往，雷軍持續數日在社交平台預告新機賣點，並多次以蘋果iPhone 13 相提並論，最新稱「小米12完美實現了遠超 iPhone13 的手感」，寬度窄1.6毫米，而屏幕更大，6.28英寸A+級別的屏。

小米在發布新機前股價反覆轉升，最新升0.5%，暫報18.74元，成交9.5億元。

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雷軍據報月內三度交出直管業務　多部門整合為國際銷售部、直接向國際部總裁盧偉冰匯報，看【下一頁】

驍龍8 Gen1採用三星4nm工藝打造

此前有內媒指， 「小米12系列」已經進入產能爬坡期，首批備貨和同期產品不是一個量級，是比較容易買到的驍龍 8 新旗艦機。

據報，小米12系列左上角仍有矩陣三攝模組，但採用新處理工藝，觀感上和 AG玻璃機身更加協調一體。小米 12 Pro 將搭載 2K 高刷屏幕、快充、5倍超長焦。另外，小米 12 系列手機都在內部測試新OS MIUI 13。

小米12系列為首款使用驍龍8 Gen1的手機，小米指出，驍龍8 Gen1採用三星4nm工藝打造，首次搭載全新Armv9 指令集，三叢集的CPU 架構全部升級，較上代驍龍888，CPU 性能提升20%，功耗降低30%。

另外，驍龍8 Gen1使用新一代Adreno GPU 架構，相比上一代驍龍888 的Adreno660 在圖形渲染速度提升了30%，同性能功耗下降了25%，Vulkan 渲染性能提升60%，有利手機運行高解像遊戲。

雷軍：小米12Pro五大技術突破

雷軍宣稱，「小米12Pro」有五大技術突破，包括在動態性能調度應用自研技術，突破功耗難關、 突破拍照速度難題、智能動態刷新率、使用自研澎湃P1芯片帶來120W小米充電。

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