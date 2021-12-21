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【小米12】小米12.28發布小米12　全球首款應用高通驍龍8 Gen1、4納米製程芯片

股市 11:18 2021/12/21

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小米12.28發布小米12　全球首款應用高通驍龍8 Gen1

小米集團 （01810） 再度於年底發布旗艦智能手機「小米系列」。小米董事長雷軍在社交平台預告，12月28日晚上7時半發布「小米12」。雷軍早前已預告透露，小米12系列將首次使用高通新推的驍龍 8 Gen 1「Snapdragon 8 Gen 1」芯片平台。該平台包含全新的X65 5G基帶芯片、三個支持18-bit的ISP、以及全新的Adreno GPU。

小米周二股價即市升1%，至17.82元。

*科技股前景如何？馮宏遠為你分析明年港股、美股、A股部署*【按此速睇－附Time code】

    點擊圖片放大

雷軍據報月內三度交出直管業務　多部門整合為國際銷售部、直接向國際部總裁盧偉冰匯報，看【下一頁】

驍龍8 Gen1採用三星4nm工藝打造

此前有內媒指， 「小米12系列」已經進入產能爬坡期，首批備貨和同期產品不是一個量級，是比較容易買到的驍龍 8 新旗艦機。小米12系列左上角仍有矩陣三攝模組，但採用新處理工藝，觀感上和 AG玻璃機身更加協調一體。小米 12 Pro 將搭載 2K 高刷屏幕、快充、5倍超長焦。另外，小米 12 系列手機都在內部測試新OS MIUI 13。

據簡介，驍龍8 Gen1採用三星4nm工藝打造，CPU為基於Cortex-X2+A710+A510的8核3.0GHz Kryo，性能提升20%、能耗減少最多30%，GPU性能提升30%、能耗減少25%（部分Vulan遊戲提升60%）、AI運算性能增至4倍、支持8K 30P HDR視頻錄製、集成Leica 濾鏡等。

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