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【Omicron變種】48州發現成美國主流 首錄死亡個案

環球社會熱點 10:47 2021/12/21

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新冠肺炎變種病毒Omicron出現後，已有研究指出其傳染性更強。美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，估計Omicron變種已成美國凡主流病毒株，新確診中有73%感染新變種。全美高達48個州分發現相關感染，並有1宗相關死亡。

【新冠疫苗】美前副總統候選人拒接種 直言「跨過我屍體」 【下一頁】

CDC周一（21日）公布數據，截至上周六為止（18日），確診Omicron變種人數較上周增加70%，比兩周前更高72%。現時只有奧克拉荷馬州（Oklahoma）及北達達科他州（North Dakota）未發現Omicron變種確診個案。

紐約﹑新澤西﹑眾多東部﹑中西部以北及靠近太平洋西北地區中，新確診更是超過90%屬Omicron變種。CDC表示美國Omicron變種疫情快速上升符合預期，並預料Omicron變種已成美國主流病毒株，73%新確診為Omicron變種。

【Omircon變種】Moderna指第3針可增37倍抗體 【下一頁】

德州衛生部門官員周一表示，相信當地出現美國首宗Omicron變種相關的死亡個案。哈里斯縣人員僅透露，死者為一名50多歲男性，未接種疫苗及有潛在的健康問題。

美國現時每日平均新增逾13萬確診，數目為兩個月前的兩倍以上。全美共約7萬新冠患者五留院，新冠死亡個案每日平均低於1,200宗。

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責任編輯：吳漢培

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