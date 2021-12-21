【滴滴退市】滴滴據報以介紹形式來港上市　或不發新股、不集資

▲ 【滴滴退市】滴滴據報以介紹形式來港上市

內媒報道，滴滴（美：DIDI）或透過介紹形式來港上市，以滿足港交所 （00388） 上市要求。財新引述消息人士報道，由於滴滴在美上市不足兩年，未能透過第二上市方式來港上市，而雙重上市方式的審查較為嚴謹，多項要求不能獲得豁免。

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報道指出，本港審查的嚴謹程度，將視乎會否需要向公眾股東融資，若毋須進行公眾融資，則比較簡單。報道又引述一名私募基金人士指，滴滴從美國退市，將面臨來自基石投資者、監管機構等挑戰，其回港上市之路注定崎嶇。

一般以言，以介紹形式上市的股份為公司的已發行股份，因此公司不會發行新股，亦不會籌集新的資金，上市成本較低。

滴滴今年6月30日在紐約上市，通過IPO籌集44億美元。在內地收緊監管下，滴滴本月初表示計劃從紐交所退市，尋求在香港上市。此前有報道指，滴滴聘請了高盛負責其香港上市的事宜，亦與包括中資銀行在內的其他投行磋商。

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