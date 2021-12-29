【新股IPO】滴滴據報明年4月申請介紹形式香港上市　不發新股和集資（第二版）

▲ 【滴滴退市】滴滴據報以介紹形式來港上市

滴滴出行（美：DIDI）今年6月在美國上市，惟不足一周惹內地數據監管將應用程式下架，滴滴出行月初宣布啟動美國除牌程序，並擬在香港上市。繼內媒引述消息指，滴滴出行擬以「介紹形式」在香港上市，不發行新股和集資，外電最近引述兩名消息人士，滴滴出行正計劃2022年4月底申請在香港以介紹形式上市，預料可在6月完成上市。

一般以言，以介紹形式上市的股份為公司的已發行股份，因此公司不會發行新股，亦不會籌集新的資金，上市成本較低。

滴滴出行未有回應有關介紹形式上市的傳聞。

以往選擇介紹形式上市的企業多數是已在外地掛牌，視香港上市地位為品牌發展策略，大多上市後成交疏落，例子包括2010年上市的保誠 （02378） ，保誠今年在香港招股增加流通量。

滴滴美國上市未足兩年 不符第二上市回流標準

財新引述消息人士報道，由於滴滴在美上市不足兩年，未能透過第二上市方式來港上市，而雙重上市方式的審查較為嚴謹，多項要求不能獲得豁免。

報道指出，本港審查的嚴謹程度，將視乎會否需要向公眾股東融資，若毋須進行公眾融資，則比較簡單。報道又引述一名私募基金人士指，滴滴從美國退市，將面臨來自基石投資者、監管機構等挑戰，其回港上市之路注定崎嶇。

滴滴今年6月30日在紐約上市，通過IPO籌集44億美元。在內地收緊監管下，滴滴本月初表示計劃從紐交所退市，尋求在香港上市。

最新消息指，滴滴聘請高盛、招商國際和建銀國際負責其香港上市的事宜。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

（第二版更新滴滴最新香港上市傳聞時間表）

相關文章：

【互聯網監管】路透：內地政府擴大持企業少數特殊股權做法 滴滴已討論讓政府持有「金股」

【滴滴退市】滴滴傳聘請高盛安排香港上市計劃

*商湯集團 （00020） 再度招股怎解讀？*【按此即睇 - 附Time code】

【石Sir一周前瞻：異動股】滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等