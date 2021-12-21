【港股ADR+夜期】阿里美股終反彈　夜期重上23000關（不斷更新）

科技股反彈勢頭延續到美股交易時段，阿里巴巴美股高港收市價3.1%，騰訊ADR及美團ADR同步造好，帶動夜期再升184點，重上23000關。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 45.99 +1.2% 美團ADR 231.29 +1.0% 騰訊ADR 445.26 +1.0% 小米ADR 17.79 -3.3% 阿里巴巴美股 117.43 +3.1%

港股反彈，但仍受制於23000關，北水繼續吸資，今日吸32.7億元，連續20日淨流入累吸514.8億元。騰訊 （00700） 、小米 （01810） 及美團 （03690） 錄最多淨流入，分別吸資11.7億、3.7億及3.3億元。

北水資金流向：

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港股昨日失守23000點，恒生指數周二開報22795點，升50點，早市反覆，午後曾升逾300點，一度重上23000點水平。恒生指數收報22971點，升226點，23000點得而復失，成交1102.9億元。恒生科技指數升2.1%，報5612點。美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟跌0.5%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：20】夜期升183點，報23092點

【18：29】恒指夜期升29點，報22938點，低水33點。

【16：10】恒生指數收報22971點，升226點，23000點得而復失，成交1102.9億元。恒生科技指數升2.1%，報5612點。美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟跌0.5%。

【16：04】【騰訊抖音】騰訊起訴抖音播《斗羅大陸》涉侵權 索賠額增逾十倍到8億元人民幣

【16：00】恒生指數U盤前升256點，報23001點。

【15：46】京城機電 （00187） 第二日回吐，股價逆市跌15%，低見5.01元，成交3億元。

【15：37】吉利 （00175） 及法國雷諾汽車據報將宣布達成協議，在南韓聯合生產吉利混合動力汽車，並考慮向美國免稅出口汽車，吉利升逾1%，高見22.3元。

【15：33】恒指尾市升約340點，報23083點；科指升2.8%，報5652點。

【15：25】保利協鑫 （03800） 尾市升近一成，高見2.56元，成交7.8億元。

【15：16】美團 （03690） 、小米 （01810） 齊升5%；騰訊 （00700） 升近3%；阿里巴巴 （09988） 倒升0.5%。

【15：11】聯想 （00992） 尾市升7%，高見9.15元，成交4.5億元。

【15：02】內地股市午後向上，上證全日升0.9%；深證升0.8%；創業板指轉升0.5%。

【15：00】港股升幅擴大至約300點，報23043點；科指升1.8%，報5600點。

【14：52】阿里巴巴 （09988） 止跌，一度高見114.7元，最新報114.5元無升跌。

【14：50】港股升約255點，重上23000點關口。

【14：46】【薇婭逃稅】薇婭外另有直播帶貨「頭部主播」傳涉逃稅 阿里巴巴快手跑輸科技股

【14：36】恒大汽車 （00708） 升近6%，高見2.37元，恒大系其他股份亦向上，恒大 （03333） 破底後轉升逾2%；恒大物業 （06666） 升逾1%。

【14：34】華置 （00127） 升幅擴大至逾6%，高見3.18元，成交1220.8萬元。

【14：30】大市反彈至23000前見阻力，高見22985點，最新報22926點，升181點。

【14：17】內房股反彈，其中融創 （01918） 午後升幅擴至近一成，高見11.52元。

【14：17】友邦 （01299） 今早曾破底低見77.4元，最新轉升近0.1%，報78.25元。

【14：06】小米 （01810） 升幅擴大至5%，高見18.54元。美團 （03690） 升4%；騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌0.9%。

【13：54】港股升200點，小米 （01810） 升逾4%。

【13：36】【創維集團751】創維斥資10.7億收購武漢產業園配套商業住宅地 冀吸引人才發展高端科技

【13：20】小米 （01810） 午後拉升3%，高見18.18元。

【13：11】濠賭股午後升幅擴大，其中藍籌股銀娛 （00027） 升近2%；金沙 （01928） 升3%。

【13：05】【港交所388】港交所：今年現貨股市日均成交額按年增32% 新經濟公司佔新股集資額87%

【13：03】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，高見227.4元；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【13：03】信義光能 （00968） 午後挫半成，低見12.28元，成交4.9億元。

【13：00】港股午後初段升約115點，報22860點；科指升0.5%，5526點。

【12：21】【內房危機】內房、物管股彈 融創升近9% 據報當局鼓勵併購出險房企優質項目

【12：00】恒生指數半日升121點，報22865點，成交549.7億元。恒生科技指數升0.4%，報5521點。美團 （03690） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 續跌1%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市偏軟跌0.1%；內房股反彈，融創 （01918） 升近9%。

【11：44】港股中午收市前升約105點，報22849點；科指升0.3%，報5516點。

【11：35】【新股IPO】商湯集團0020再度招股 兩次孖展認購反應有何變化？

【11：30】內地股市半日個別發展，上證半日升0.4%；深證升近0.1%；創業板指跌0.7%。

【11：29】火幣科技 （01611） 績後最新挫兩成，低見6.92元，回落至上周抽升前水平。

【11：18】電力股轉升，潤電 （00836） 升近3%；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 升逾1%；華能國電 （00902） 升逾7%，破頂高見5.25元；華電國際 （01071） 升2%。

【11：12】部分中資金融股造好，建行 （00939） 、工行 （01398） 升逾1%；平保 （02318） 升逾2%。

【11：03】大市再度回升約65點，報22810點；科指跌0.5%，報5472點。

【11：01】火岩 （01909） 公布，蘇毅因欲投入更多時間從事私人事務而辭任執行董事及首席執行官；黃勇因移民出國而辭任非執行董事，自昨日起生效。火岩股價跌近19%，破底低見0.76元，成交575萬元。

【10：54】【小米1810】小米下周二發布新機小米12 將採高通新一代驍龍8移動平台 今早股價企穩

【10：44】恒指最新轉跌，報22735點，跌9點；科指跌0.6%，報5463點。

【10：43】Tesla特斯拉（美︰TSLA）隔晚跌穿900美元，贛鋒鋰業 （01772） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 跌逾1%。

【10：37】阿里巴巴 （09988） 最新跌2%，低見112元。

【10：31】大市升幅收窄至不足50點，報22793點，升48點；科指轉跌0.2%，報5487點。

【10：31】華置 （00127） 股價反彈4%，高見3.17元。

【10：26】三桶油個別發展，中石油 （00857） 逆市跌逾1%；中海油 （00883） 升0.4%；中石化 （00386） 暫無升跌。紐約期油收報68.23美元，跌3.7%；布蘭特期油收報71.52美元，跌2.7%。

【10：20】友邦 （01299） 逆市跌0.7%，股價再破底低見77.6元。

【10：16】大市窄幅上落，最新升約107點，報22852點；科指升0.1%，報5505點。

【10：09】火幣科技 （01611） 全年扭虧，純利約1.4億元，去年度虧損3258萬元，惟股價回吐逾6%，低見8.11元。

【10：06】美團 （03690） 升幅擴大至2%，高見225.4元。

【10：03】花樣年 （01777） 升幅擴大至兩成，高見0.365元。

【10：03】【滴滴退市】滴滴據報以介紹形式來港上市

【10：00】雅居樂 （03383） 、碧桂園 （02007） 、融創 （01918） 反彈3%；恒大 （03333） 、世茂 （00813） 升逾1%；中海外 （00688） 升0.2%；潤地 （01109） 逆市偏軟跌0.2%。

【09：57】絲路物流 （00988） 回吐36%，低見0.148元。

【09：49】電力股續軟，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 跌逾1%；龍源電力 （00916） 跌逾2%。

【09：47】昨日復牌的佳兆業 （01638） ，股價今早續跌逾2%，破底低見0.76元。

【09：44】ATMX中，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 分別升1%，至於阿里巴巴 （09988） 則逆市跌1%。

【09：42】港交所 （00388） 最新升近1.8%，高見454元。

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【09：39】稻草熊娛樂 （02125） 續升逾兩成高見5.8元。稻草熊娛樂公布擬收購內地綜合文化傳媒公司。

【09：35】港股開市早段升近150點，最新報22885點，升141點；科指轉升0.5%，報5531點。

【09：34】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市跌逾6%，破底低見343元。

【09：28】花樣年 （01777） 高開逾1%。花樣年指債券持有人同意將一筆今年到期的債券之到期日延後，並延後支付今年12月20日到期的債券應付利息。

【內房危機】花樣年債券持有人同意延後到期日、延至明年支付部份利息

【09：27】信義玻璃 （00868） 發盈喜，股價高開逾4%。信義玻璃預計全年純利按年增加70%至85%，錄109億至119億元。

【盈喜】信義玻璃料全年純利增70%至85%

【09：26】恒大 （03333） 股價跌2%，開報1.43元再創新低；恒大汽車 （00708） 升0.5%；恒大物業 （06666） 平開。

【09：21】恒生指數開報22795點，升50點。恒生科技指數跌0.6%，報5467點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 續跌1%；港交所 （00388） 升1%。

【09：13】期指開報22847點，升66點或0.3%。

【09：02】恒指黑期升約86點，報22854點；道指期貨升53點，報34985點。

【08：48】安踏體育主席捐贈股份 股份價值逾92億元

【07：45】【中移動回A】中移動A股發行價每股57.58元人民幣 較H股溢價約52%

【07：45】港股ADR收報22684點，跌60點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.69元，較港收市價高0.19元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報427.62元，較港收市價低2.38元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.13元，

較港收市價低2.37元或2.1%。

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【07：30】全球Omicron感染宗數暴增，加上美國1.75萬億美元支出法案遇阻，市場憂慮經濟復甦不如預期，外圍股市齊挫，道指周一曾急瀉近700點，道指收市跌433點或1.23%，報34932點；標指跌52點或1.14%，報4568點；納指跌188點或1.24%，報14980點。

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【開市9點半】滙證明年恒指目標28030點 商湯「翻兜」首日孖展較上次縮8成

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責任編輯︰梁浩碩