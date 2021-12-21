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【港股市況】恒生指數早段反彈逾百點　阿里巴巴逆市續跌1%（不斷更新）

股市 09:50 2021/12/21

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港股市況不斷更新

港股昨日失守23000點，大市今早輕微反彈。恒生指數周二開報22795點，升50點。至於恒生科技指數跌0.6%，報5467點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 續跌1%，拖累大市反彈幅度；港交所 （00388） 升1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：49】電力股續軟，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 跌逾1%；龍源電力 （00916） 跌逾2%。

【09：47】昨日復牌的佳兆業 （01638） ，股價今早續跌逾2%，破底低見0.76元。

【09：44】ATMX中，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 分別升1%，至於阿里巴巴 （09988） 則逆市跌1%。

【09：42】港交所 （00388） 最新升近1.8%，高見454元。

【新股IPO】意大利遊艇廠Ferretti傳來港上市　集資規模約7.8億　山東重工濰柴集團為最大股東

【09：39】稻草熊娛樂 （02125） 續升逾兩成高見5.8元。稻草熊娛樂公布擬收購內地綜合文化傳媒公司。

【09：35】港股開市早段升近150點，最新報22885點，升141點；科指轉升0.5%，報5531點。

【09：34】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市跌逾6%，破底低見343元。

【09：28】花樣年 （01777） 高開逾1%。花樣年指債券持有人同意將一筆今年到期的債券之到期日延後，並延後支付今年12月20日到期的債券應付利息。

【內房危機】花樣年債券持有人同意延後到期日、延至明年支付部份利息

【09：27】信義玻璃 （00868） 發盈喜，股價高開逾4%。信義玻璃預計全年純利按年增加70%至85%，錄109億至119億元。

【盈喜】信義玻璃料全年純利增70%至85%

【09：26】恒大 （03333） 股價跌2%，開報1.43元再創新低；恒大汽車 （00708） 升0.5%；恒大物業 （06666） 平開。

【09：21】恒生指數開報22795點，升50點。恒生科技指數跌0.6%，報5467點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 續跌1%；港交所 （00388） 升1%。

【09：13】期指開報22847點，升66點或0.3%。

【09：02】恒指黑期升約86點，報22854點；道指期貨升53點，報34985點。

【08：48】安踏體育主席捐贈股份　股份價值逾92億元

【07：45】【中移動回A】中移動A股發行價每股57.58元人民幣　較H股溢價約52%

【07：45】港股ADR收報22684點，跌60點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.69元，較港收市價高0.19元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報427.62元，較港收市價低2.38元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.13元，
較港收市價低2.37元或2.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】全球Omicron感染宗數暴增，加上美國1.75萬億美元支出法案遇阻，市場憂慮經濟復甦不如預期，外圍股市齊挫，道指周一曾急瀉近700點，道指收市跌433點或1.23%，報34932點；標指跌52點或1.14%，報4568點；納指跌188點或1.24%，報14980點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】滙證明年恒指目標28030點　商湯「翻兜」首日孖展較上次縮8成

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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