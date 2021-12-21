【港股市況】恒生指數半日升121點　美團升逾2%領市、阿里巴巴續跌1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股昨日失守23000點，大市今早反彈百點。恒生指數周二開報22795點，升50點，早段升逾百點後曾倒跌，其後再度回升。恒生指數半日升121點，報22865點，成交549.7億元。恒生科技指數升0.4%，報5521點。美團 （03690） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 續跌1%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市偏軟跌0.1%；內房股反彈，融創 （01918） 升近9%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：21】【內房危機】內房、物管股彈 融創升近9% 據報當局鼓勵併購出險房企優質項目

【12：00】恒生指數半日升121點，報22865點，成交549.7億元。恒生科技指數升0.4%，報5521點。美團 （03690） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 續跌1%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市偏軟跌0.1%；內房股反彈，融創 （01918） 升近9%。

【11：44】港股中午收市前升約105點，報22849點；科指升0.3%，報5516點。

【11：35】【新股IPO】商湯集團0020再度招股 兩次孖展認購反應有何變化？

【11：30】內地股市半日個別發展，上證半日升0.4%；深證升近0.1%；創業板指跌0.7%。

【11：29】火幣科技 （01611） 績後最新挫兩成，低見6.92元，回落至上周抽升前水平。

【11：18】電力股轉升，潤電 （00836） 升近3%；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 升逾1%；華能國電 （00902） 升逾7%，破頂高見5.25元；華電國際 （01071） 升2%。

【11：12】部分中資金融股造好，建行 （00939） 、工行 （01398） 升逾1%；平保 （02318） 升逾2%。

【11：03】大市再度回升約65點，報22810點；科指跌0.5%，報5472點。

【11：01】火岩 （01909） 公布，蘇毅因欲投入更多時間從事私人事務而辭任執行董事及首席執行官；黃勇因移民出國而辭任非執行董事，自昨日起生效。火岩股價跌近19%，破底低見0.76元，成交575萬元。

【10：54】【小米1810】小米下周二發布新機小米12 將採高通新一代驍龍8移動平台 今早股價企穩

【10：44】恒指最新轉跌，報22735點，跌9點；科指跌0.6%，報5463點。

【10：43】Tesla特斯拉（美︰TSLA）隔晚跌穿900美元，贛鋒鋰業 （01772） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 跌逾1%。

【10：37】阿里巴巴 （09988） 最新跌2%，低見112元。

【10：31】大市升幅收窄至不足50點，報22793點，升48點；科指轉跌0.2%，報5487點。

【10：31】華置 （00127） 股價反彈4%，高見3.17元。

【10：26】三桶油個別發展，中石油 （00857） 逆市跌逾1%；中海油 （00883） 升0.4%；中石化 （00386） 暫無升跌。紐約期油收報68.23美元，跌3.7%；布蘭特期油收報71.52美元，跌2.7%。

【10：20】友邦 （01299） 逆市跌0.7%，股價再破底低見77.6元。

【10：16】大市窄幅上落，最新升約107點，報22852點；科指升0.1%，報5505點。

【10：09】火幣科技 （01611） 全年扭虧，純利約1.4億元，去年度虧損3258萬元，惟股價回吐逾6%，低見8.11元。

【10：06】美團 （03690） 升幅擴大至2%，高見225.4元。

【10：03】花樣年 （01777） 升幅擴大至兩成，高見0.365元。

【10：03】【滴滴退市】滴滴據報以介紹形式來港上市

【10：00】雅居樂 （03383） 、碧桂園 （02007） 、融創 （01918） 反彈3%；恒大 （03333） 、世茂 （00813） 升逾1%；中海外 （00688） 升0.2%；潤地 （01109） 逆市偏軟跌0.2%。

【09：57】絲路物流 （00988） 回吐36%，低見0.148元。

【09：49】電力股續軟，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 跌逾1%；龍源電力 （00916） 跌逾2%。

【09：47】昨日復牌的佳兆業 （01638） ，股價今早續跌逾2%，破底低見0.76元。

【09：44】ATMX中，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 分別升1%，至於阿里巴巴 （09988） 則逆市跌1%。

【09：42】港交所 （00388） 最新升近1.8%，高見454元。

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【09：39】稻草熊娛樂 （02125） 續升逾兩成高見5.8元。稻草熊娛樂公布擬收購內地綜合文化傳媒公司。

【09：35】港股開市早段升近150點，最新報22885點，升141點；科指轉升0.5%，報5531點。

【09：34】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市跌逾6%，破底低見343元。

【09：28】花樣年 （01777） 高開逾1%。花樣年指債券持有人同意將一筆今年到期的債券之到期日延後，並延後支付今年12月20日到期的債券應付利息。

【內房危機】花樣年債券持有人同意延後到期日、延至明年支付部份利息

【09：27】信義玻璃 （00868） 發盈喜，股價高開逾4%。信義玻璃預計全年純利按年增加70%至85%，錄109億至119億元。

【盈喜】信義玻璃料全年純利增70%至85%

【09：26】恒大 （03333） 股價跌2%，開報1.43元再創新低；恒大汽車 （00708） 升0.5%；恒大物業 （06666） 平開。

【09：21】恒生指數開報22795點，升50點。恒生科技指數跌0.6%，報5467點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 續跌1%；港交所 （00388） 升1%。

【09：13】期指開報22847點，升66點或0.3%。

【09：02】恒指黑期升約86點，報22854點；道指期貨升53點，報34985點。

【08：48】安踏體育主席捐贈股份 股份價值逾92億元

【07：45】【中移動回A】中移動A股發行價每股57.58元人民幣 較H股溢價約52%

【07：45】港股ADR收報22684點，跌60點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.69元，較港收市價高0.19元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報427.62元，較港收市價低2.38元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.13元，

較港收市價低2.37元或2.1%。

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【07：30】全球Omicron感染宗數暴增，加上美國1.75萬億美元支出法案遇阻，市場憂慮經濟復甦不如預期，外圍股市齊挫，道指周一曾急瀉近700點，道指收市跌433點或1.23%，報34932點；標指跌52點或1.14%，報4568點；納指跌188點或1.24%，報14980點。

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【開市9點半】滙證明年恒指目標28030點 商湯「翻兜」首日孖展較上次縮8成

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責任編輯︰梁浩碩