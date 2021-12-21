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【Nike業績】Nike季績勝市場預期　大中華區銷售跌20%、受累越南停廠及庫存減少

股市 07:59 2021/12/21

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【Nike業績】Nike季績勝市場預期　大中華區銷售跌20%、受累越南停廠及庫存減少

Nike 耐克（美︰NKE）公布季績。Nike季度收入按年增長1%至113.6億美元，高於市場預期的112.5億美元，每股收益0.83美元，同樣高於市場預期的0.63美元。受業績較預期好帶動，Nike股價盤後升3.4%，報162.3美元。

期內，北美市場銷售額增長12%，為所有地區中增長最大，大中華區銷售跌20%，歐洲、中東和非洲地區收入則增長6%。Nike表示，中國銷售商品較少，部分原因是越南工廠關閉及可用庫存減少所造成的生產損失。

行政總裁John Donahoe表示，與疫情全球大流行前相比，Nike處於更強大的競爭地位。財務總監Matt Friend表示，越南所有工廠已正常運作，生產回復至關閉前80%水平，愈來愈有信心全球供應水平將於2023財年恢復正常。

Nike預計，第三季度銷售將按年錄得低個位數增長，相對市場預期增長2.5%，至於全年收入則支持中單位數增長。

【虛擬資產】Nike收購虛擬時裝品牌RTFKT　新世界鄭志剛曾投資

【元宇宙】Nike進軍元宇宙　夥Roblox合作推出虛擬世界NIKELAND（有片+多圖）

責任編輯︰梁浩碩

美股 耐克（Nike，美：NKE） Nike

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