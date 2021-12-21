【ET財經早點1分鐘】病毒憂慮重燃道指跌433點 輝瑞創新高、中概股沽壓仍勁

新型變種病毒omicron在全球肆虐，英國感染人數大增。隨着聖誕假期消費旺季臨近，市場憂慮會影響經濟復甦，環球股市及商品價格急瀉。道指跌433點，納指及標指跌百分之一， 油價跌百分之二。

夜期倒跌1點 阿里美股低港2%

美股走勢欠佳，一度反彈超過100點的夜期，繼續走勢乏力，收市倒跌1點。

主要藍籌股ADR方面，阿里巴巴 （09988） 美股股價下跌，較港股再低百分之2.1 。美團 （03690） ADR低港百分之一。

中概股沽壓持續，嗶哩嗶哩美股低港百分之八。金融壹賬通跌一成一，滿幫跌一成，創上市新低。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為專家為你分析市場形勢，做好開市準備*

輝瑞創新高 瑞銀：Omicron對經濟影響有限

瑞銀首席經濟師Paul Donovan認為，將Omicron視為短期干擾，而非一些會改變今年經濟狀況的事情。

Omicron變種病毒不會拖累經濟復甦，因為消費者已學會如何與新變種病毒共存。由於人們正在適應疫情

有關經濟影響因而減輕。

他解釋，病毒本身的經濟影響相對有限

其經濟影響來自對病毒的恐懼

隨著疫苗進一步推出

恐慌水平已大減

藥股繼續吸引資金注資

輝瑞高見61.71美元

創上市新高