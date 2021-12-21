【ET財經早點1分鐘】病毒憂慮重燃道指跌433點 輝瑞創新高、中概股沽壓仍勁

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【ET開市直擊】年結在即 速睇明年布局 港股、美股、A股部署
新型變種病毒omicron在全球肆虐，英國感染人數大增。隨着聖誕假期消費旺季臨近，市場憂慮會影響經濟復甦，環球股市及商品價格急瀉。道指跌433點，納指及標指跌百分之一， 油價跌百分之二。
夜期倒跌1點 阿里美股低港2%
美股走勢欠佳，一度反彈超過100點的夜期，繼續走勢乏力，收市倒跌1點。
主要藍籌股ADR方面，阿里巴巴 （09988） 美股股價下跌，較港股再低百分之2.1 。美團 （03690） ADR低港百分之一。
中概股沽壓持續，嗶哩嗶哩美股低港百分之八。金融壹賬通跌一成一，滿幫跌一成，創上市新低。
*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為專家為你分析市場形勢，做好開市準備*
輝瑞創新高 瑞銀：Omicron對經濟影響有限
瑞銀首席經濟師Paul Donovan認為，將Omicron視為短期干擾，而非一些會改變今年經濟狀況的事情。
Omicron變種病毒不會拖累經濟復甦，因為消費者已學會如何與新變種病毒共存。由於人們正在適應疫情
有關經濟影響因而減輕。
他解釋，病毒本身的經濟影響相對有限
其經濟影響來自對病毒的恐懼
隨著疫苗進一步推出
恐慌水平已大減
藥股繼續吸引資金注資
輝瑞高見61.71美元
創上市新高
欄名 : ET財經早點1分鐘