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甲骨文擬283億美元收購醫療記錄系統供應商Cerner

股市 01:01 2021/12/21

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甲骨文周一公告，擬以283億美元收購醫療記錄系統供應商Cerner。（法新社資料圖片）

甲骨文（美：ORCL）同意以大約283億美元的代價收購醫療記錄系統供應商Cerner Corp（美：CERN），為這家軟件製造商帶來醫療保健行業的廣泛客戶基礎，以提振其雲計算和數據庫業務。

甲骨文周一公告稱，將以每股95美元現金收購Cerner，該價格較上周四交易磋商時Cerner的市值溢價20%。這是甲骨文歷史上最大的全現金交易。本港時間今晨零時40分, 甲骨文股價跌3.3%，而Cerner股票停牌。

甲骨文首席執行官Safra Catz表示，這筆收購將在完成交易後的第一個完整財年，立即增加甲骨文的調整後收益，並從第二財年開始貢獻更多利潤。交易預計將於明年完成。

作為營收排名全球第二的軟件製造商，甲骨文以數據庫產品聞名，惟近年來在雲計算領域一直難有進展，遠遠落後於亞馬遜、微軟等行業領軍企業。根據市場研究機構IDC的數據，Cerner交易給甲骨文帶來了醫療保健行業的巨大技術立足點，預計到2023年，該行業將在雲基礎設施和軟件上要投入158億美元。

這是甲骨文2016年以來最大規模的收購，甲骨文預計此項收購不會影響公司的投資級信用評級。

相關新聞：【美股焦點】甲骨文單日暴漲逾15% 創辦人身家逼近比爾蓋茲

【ORCL業績】甲骨文收入勝預期　股價盤後升一成

責任編輯：李勝君

Cerner（美：CERN） 美股 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 收購 營收 停牌

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