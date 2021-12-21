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【新興市場危機】新興市場通脹下貨幣大貶值 埃爾多安「不要對我會加息抱有任何期望」 智利年初至今貶值超16%

股市 00:15 2021/12/21

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【新興市場】新興市場通脹下貨幣大貶值 埃爾多安「不要對我會加息抱有任何期望」 智利年初至今貶值超16%

隨著全球金融環境收緊、新一波疫情繼續肆虐、進口商受能源價格高企打擊、以及通膨飆升下對各國貨幣政策影響，新興市場正面對重大危機。以土耳其為例，總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）多年來奉行的「減息可以抗通脹」理論，國內貨幣里拉不斷貶值。自9月起，埃爾多安迫土耳其央行每月減息1次，而上周四，迫於埃爾多安壓力下，土耳其央行再次減息，據官方數據顯示，土耳其上月通脹率達21.3%。

土耳其降低利率  里拉兑美元今年內跌超55%

埃爾多安發言表示，土耳其還要繼續降低利率，「不要對我會加息抱有任何期望，作為一名穆斯林，我將繼續按伊斯蘭教義所要求的事去做。」在伊斯蘭教中，放高利貸為死罪，他認為，高利貸等同高利率。埃爾多安經濟政策有別於他國，當其他央行正提高利率，聯儲局亦計劃明年開始加息下，土耳其通過減少資產購買來減少貨幣刺激措施時，導致里拉大貶值。里拉跟今年1月相比腰斬近半，美元兑里拉今年以來升超過55%。

現時，1美元兑17.9里拉，暫升9.3%。

智利加息抑制通脹  國內貨幣年內貶值超16%

土耳其減息同時，全球最大銅生產國智利央行則透過加息，試圖抑制過熱的經濟和逾10年來最快的通脹，惟仍無礙貨幣貶值。智利11月通貨膨脹率飆升至6.7%。國內貨幣披索仍持續大幅貶值，今年內貶值超過16%，使進口商品價格上漲，加上全球需求急增及疫情打亂全球供應鏈等外部經濟影響等，助長智利通脹上升。

現時，1美元兑860.1披索，暫升2.2%。

相關報道：【大行看法】DWS調低新興市場增長預測至7.3%　料中國再降RRR（附各地最新經濟預測）

土耳其股市暴跌兩度觸發熔斷 貨幣里拉曾跌穿17

【COP26】耶倫：美國將發行投資級別債券　為新興市場的清潔能源及可持續基建募集資金

 

經濟 貨幣政策 智利 土耳其 新興市場 土耳其里拉
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