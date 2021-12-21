【內房危機】花樣年債券持有人同意延後到期日、延至明年支付部份利息　股價升兩成

▲ 花樣年指債券持有人同意將一筆今年到期的債券之到期日延後，並延後支付今年12月20日到期的債券應付利息。圖為花樣年主席兼首席執行官潘軍。

花樣年 （01777） 發公告，指債券持有人同意將一筆今年到期的債券之到期日延後，並延後支付今年12月20日到期的債券應付利息。受消息帶動，花樣年今早造好，股價早段升兩成，高見0.365元，成交660萬元。

花樣年指，集團附屬公司花樣年集團（中國）有限公司所發行、原定於2021年到期的本金金額9.49億元人民幣的未償還債券之持有人，同意將債券到期日由今年延後至2023年，以及同意將部分12月20日到期應付利息的支付安排更改。20%利息仍會於今年12月20日支付，餘下80%利息則將於明年12月17日支付。

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內媒日前報道，花樣年早前舉行年內第四次債券持有人會議，會議倡議有條件同意發行人延期兌付「18花樣年」的本金及利息，議案獲表決通過。連同早前兩隻境內債獲得展期，今次為花樣年第三隻獲展期的境內債，而該集團今年年內到期的所有境內債均已獲展期。

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