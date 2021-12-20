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【楊金隆案】港交所前高層涉收上市顧問利益無罪 法官拒絕訟費申請

股市 21:56 2021/12/20

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【楊金隆案】港交所前高層涉收上市顧問利益無罪 法官拒絕訟費申請

香港交易所首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆，涉嫌接受上市顧問林楚華915萬元，及由林舉薦作馬會會員，換取對12間公司上市申請有優待傾向。2人同被控串謀向公職人員提供利益等罪，早前於區域法院經審訊，被裁定所有罪名不成立。法官今（20日）就訟費申請頒下判詞指，林在1年9個月期間，分7次把合共915萬港元存入楊妻銀行戶口，以及其夫妻聯名戶口，實在惹人疑竇，令楊、林兩人處於瓜田李下的境地，故拒絕訟費申請。

港交所上市科前高層楊金隆涉收顧問利益罪脫　法官：獲舉薦加入馬會如「舉手之勞」，可看【下一頁

被告楊金隆（45歲），時為港交所上市部首次公開招股審查組聯席主管；林楚華（61歲），報稱上市顧問，兩人同被控1項串謀向公職人員提供利益罪，林另被控向公職人員提供利益交替控罪，楊另被控公職人員行為失當罪

控罪指，他們於2015年4月30日至2019年5月24日，林以會員身份支持楊向馬會申請會籍而提供的優待，及透過港幣915萬元饋贈，作為林所涉的首次公開招股申請的誘因。而楊在審閱多宗林曾參與的首次公開招股申請，沒有向港交所申報上述事項，及林轉賬915萬予其妻郝媛媛。

兩人早前被裁定罪名不成立，並申請訟費，法官今頒下判詞指，事發時楊為港交所IPO組主管、林則替該12宗上市申請出謀獻策。在撇開林支持楊馬會「賽馬會籍」申請的指控，林在1年9個月期間，分7次把合共915萬港元存入楊妻銀行戶口，以及其夫妻聯名戶口，實在惹人疑竇，令楊、林兩人處於瓜田李下的境地。

港交所前高層楊金隆涉貪案開審　被指在交易廣場收款、涉12家新股申請，可看【下一頁】

法官續指，楊妻利用自己的人脈及專業投資者身份，替林代持私募基金，是令辯方致勝的「核武」。惟辯方在早期解釋當中由來，或可避免審訊，法官指辯方有權因策略而不事先披露，但代價往往是不能取得訟費。

法官續指，控方批評楊妻刻意不披露與林等人的WhatsApp及WeChat訊息內容，直至出庭最後一刻才拿出，故控方在審訊前無法實際地考慮，針對2名被告人證據的強弱。就訟費而言，法庭有權考慮辯方是否自招嫌疑。基於上述原因，法官遂拒絕兩人的訟費申請。

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記者：梁錦麟

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