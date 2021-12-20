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【酒店業困境】莊士機構逾16億售紅磡酒店　出售所得用於補充土地儲備

股市 21:38 2021/12/20

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莊士機構（00367）公佈，出售旗下紅磡蕪湖街逸酒店（Hotel sáv） ，出售所得資金將用於補充土地儲備。

莊士機構 （00367） 公佈，出售旗下紅磡蕪湖街逸酒店（Hotel sáv） ，出售所得資金將用於補充土地儲備，特別是豪宅及細價住宅市場。

根據公告，莊士機構以不高於16.51億元代價，出售逸酒店予VIA IV （BVI），後者由房地產資產管理公司AEW基金持有9成權益。買方同，意於交易完成後1個月更改該酒店之現有名稱。

集團預期，出售事項將錄得估計收益淨額3.61億元。出售所得將可補充集團之營運資金、改善其流動資金，並加強整體財政狀況。

集團表示，儘管香港市場於政府實施疫苗計劃及電子消費券計劃後稍為回復，惟全球業務及經濟，特別是旅遊業及酒店業，仍然受到新型冠狀病毒疫情之長期不利影響，酒店之入住率及平均房租於不久將來難免因而繼續受到不利影響。集團尋找途徑出售該物業以加快此項投資之回報，從而作好準備尋求機會，補充於香港之土地儲備，特別是豪宅及細價住宅市場。

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港股 物業 莊士機構（00367） 莊士

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