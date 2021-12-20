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【內房危機】寶龍地產發1.35億美元優先票據　為1年內到期離岸債務進行再融資

股市 21:41 2021/12/20

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【內房危機】寶龍地產發1.35億美元優先票據 為1年內到期離岸債務進行再融資

寶龍地產 （01238） 擬發行新票據以償還債務。寶龍地產公布，擬發行2025年4月30日到期的1.35億美元5.95%優先票據，公司已與美銀證券就新票據發行訂立購買協議，新票據估計集資淨額約1.1億美元，款項將用作為其現有中期至長期離岸債務，包括1年內將到期的離岸債務，進行再融資。

佳兆業4筆優先票據未如期還息還本　涉本金額約117.8億美元、復牌跌幅擴大至12%，可看【下一頁】

是次發行票據將與分別於2020年10月30日、2020年12月28日及2021年1月11日發行的2025年到期的2億美元、 1億美元及1億美元5.95%優先票據合併及組成單一系列。

寶龍地產表示，美銀證券為提呈發售及出售新票據的獨家牽頭經辦人兼賬簿管理人，亦為新票據的初步買方。新票據將僅向專業投資者提呈發售，僅於美國境外提呈發售及出售，並不會向香港公眾人士提呈發售。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關報道：【內房危機】恒大佳兆業違約拖累　內地12月離岸債違約規模創新高

【內房危機】惠譽降富力地產長期外幣發行人違約評級至「C」　富力現跌8.6%

【內房危機】人行、銀保監據報鼓勵銀行等金融機構支持房企資產併購　加強債券融資力度

 

 

港股 寶龍地產（01238）

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