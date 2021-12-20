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【美股策略】大摩：防守股領升將成為明年主要趨勢　薦電訊股AT&T

21:03 2021/12/20

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摩根士丹利建議美股投資者維持防守性策略。

摩根士丹利建議美股投資者維持防守性策略，因經濟顯著放緩的風險升溫，而且企業盈利被擠壓的情況將較預期嚴重，看好防守股如AT&T（美股：T）。

*美股聖誕假期後例升？Santa Claus rally 仍會實現？*【按此速睇】

大摩解釋，Omicron變種病毒加劇了對經濟的憂慮，惟該行相對而言，更關注供應回升但消費減退的風險。該行看好防守股多於周期股，料防守股領升會成為明年主要趨勢，又看好必需消費股多於非必需消費股。

與此同時，大摩將被視為防守股的美國電訊股AT&T加入「新資金買入名單」，指該股前景紮實、估值吸引，又指與Warner Media的合併交易會是AT&T的重要股價催化劑。

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美股 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 美國

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