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【難逃負評】Facebook改名也難救業務？　Meta當選「年度最差企業」

科技 20:34 2021/12/20

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科企Facebook突然在今年10月改名為Meta，原意為發展以「元宇宙優先」的願景。但根據雅虎財經的一項調查顯示，即使Facebook改名，以Meta之名重新出發，亦無法擺脫負評，甚至被票選為「年度最差公司」。

Meta旗下的社交平台Facebook創立17年期間，一直被揭發出不同醜聞，惹來公眾不滿。根據雅虎財經於12月初一項調查顯示，儘管Meta在改名之後，進行全面品牌重塑工作，對比各企業的市場表現和業績，仍被過半數讀者選為「年度最差公司」。

【網絡安全】Meta警告：5萬用戶遭假帳號監控　或牽涉人權安全

【Instagram】限時動態不用被切割　IG測試延長錄製時間

接受調查的1,541名讀者中，不少人對Meta存有一連串不滿，包括對Facebook審查制度感擔憂、 Instagram中存有損害私隱及少年心理健康的內容等。

雖然調查結果不理想，但仍有30%的受訪者對Meta是否可以「自救」抱持正面想法。普遍受訪者認為，Facebook改名及其品牌重塑，的確了分散部分人對審查醜聞的注意力。

【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身

責任編輯：殷凱怡

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