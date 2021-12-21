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【ET開市直擊】年結在即　速睇明年布局　港股、美股、A股部署（附Time code）

股市 08:50 2021/12/21

分享：

港股上日跌穿23000點，恒指與科指創年內新低，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 急插破底；年結在即，市況慘淡，今年收爐前如何部署？港股、美股、A股明年佈局如何？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠於《ET開市直擊》為你分析。

Time code

00：00 - 市場焦點速覽
01：09 - 外圍市況速報　道指曾急跌近700點
02：27 - 亞太區外圍市況早段表現速覽
02：50 - 拜登基建法案受阻　美股無運行？
08：25 - 傳統聖誕後升市（Santa Claus rally）不再？
10：38 - 美股、港股、A股明年首季怎分布？
16：09 - 加息潮下的揀股策略
24：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路
25：52 - 港股技術上現超賣　短綫反彈至哪個水平
32：35 - 內地房地產市場有機會好轉嗎？
38：39 - 商湯集團 （00020） 再度招股怎解讀？
41：21 - ET個股推介：中移動 （00941）
42：46 - 觀眾問股：美股SQQQ於7.3元有貨點睇
45：31 - 觀眾問股：美股SE於300元有貨、現跌到206元，應賣定繼續揸住？
47：26 - 觀眾問股：美股轉吼傳統消費股如Nestle（NESN）、Cola（KO.US）、P&G（PG.US）點睇。全部沒有貨，現持有Nvidia（NVDA.US）、TSMC（TSM）、APPLE（AAPL.US）
50：00 - 觀眾問股：早馮生，美股Honeywell（HON.US）定  三星環球半導體 （03132） 好？
53：05 - 觀眾問股：李寧 （02331） 87元買入，怎麼辦
54：54 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 前景點睇？股價有冇機會回升？上望價是多少？我120元買入，放定持？
56：43 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價入，到A股上市時放，策略點睇？
59：05 - 觀眾問股：出年開始做啲月供股票， 每月供5000， 請問有冇推介？ 想的起心股儲錢， 預一年回報約5%可以嗎
01：02：10 -  滴滴據報以介紹形式來港上市
01：02：47 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入：https：//video.hket.com/video/3137018/

＊重溫上日《ET開市直擊》＊

欄名 : ET開市直擊

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