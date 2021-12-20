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【2022展望】滙證：港股2022年會更好、恒指明年目標28030點　薦8大主題涉12隻焦點港股

19:16 2021/12/20

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【2022展望】滙證：港股2022年會更好　薦8大主題、12隻焦點港股

港股今年表現欠佳，恒指失守23000點。滙豐證券表示，現時市場對於港股2022年預期偏低，該行相信，隨各項政策逐漸發生效用，大市表現有可能優於預期，預期明年底恒指目標價28030點，推薦8大投資主題。

大摩對中港股市前景較業界悲觀【下一頁】

滙證指，恒指2022年預測市盈率約11.4倍，低於五年平均數的12.4倍，偏好金融、科技硬件、工業及房地產四大行業。

＊港股處技術性熊市　恒指再破底下站睇咩位？＊【按此速睇】

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市場預期美國將於明年加息2至3次，滙證指，本地股對美國加息相關敏感，該行估計美國明年會加息3次，2023年會加息2次，對於銀行股是正面因素，而地產股或會因疫後逐步回復正常，而有一個溫和的改善。

【石Sir一周前瞻：異動股】滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

滙證：H股潛在升幅較本地股更大

H股方面，滙證指，內地的針對性放寬政策，會對部分行業有支持，而過去數月相關股份出現大調整，亦增加其吸引力，基於H股市盈率低、增長前景改善及基金普遍「輕倉」，預期潛在升幅或會高於本地股。

滙證指，明年有8大投資主題，分別是元宇宙、綠色能源、ESG、變革者、市場整合者、加息受惠股、翻身股、環球商業活動復甦受惠股。

相關文章：【2022展望】晉裕：恒指明年看27000點 偏好科網板塊龍頭（附10大港美薦股）

相關文章：【2022展望】大摩料明年樓市價量齊跌、樓價轉跌2%　下調多隻地產股評級（附個股最新看法）

港股 元宇宙 潛在升幅 目標價 恒生指數 加息 H股 滙豐控股（00005）

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