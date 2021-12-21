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【新冠疫苗】美前副總統候選人拒接種 直言「跨過我屍體」

環球社會熱點 09:05 2021/12/21

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美國新冠肺炎疫苗接種進度優異，但仍有為數不少民眾堅拒。美國阿拉斯加前州長兼前副總統候選人佩林日前表明，自己一定不會接種疫苗，亦不會讓子女接種，更直言要她打針要「跨過我屍體」。

【Omicron變種】福西：美民眾或渡過艱難冬季 警告假期出遊風險 【下一頁】

美富豪驚世界末日 建15層地下城可抵擋核彈 【下一頁】

曾任共和黨2008年大選副總統候選人的前阿拉斯加州長﹑今年初曾確診的佩林（Sarah Palin）受訪時表明，想要她接種疫苗就要「跨過我屍體」（over my dead body），更揚言不會讓自己的子女接種。

佩林在出席Americafest活動時，於訪問期間更呼籲民眾，要堅決反對強制疫苗接種。同時，她亦批評華府傳染病專家福西（Anthony Fauci），指摘對方經常前言不對後語，因福西曾稱新冠民眾有足夠抗體，但如今仍是需要打疫苗。

今年3月，佩林一度確診新冠肺炎，當時更呼籲民眾要戴好口罩，承認戴口罩有助降低傳播病毒，更敦促大眾需要使用常識去做好防疫。

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責任編輯：吳漢培

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