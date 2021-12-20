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【有相睇】連黑白色型格裝修　室內線條俐落分別連靚海景　日出康城三房1,000萬破頂價沽

股樓投資 19:09 2021/12/20

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樓市連月暢旺，將軍澳區更跑贏大市連錄升幅，日出康城再錄破頂成交。香港置業劉浩勤表示，將軍澳日出康城領都3座左翼高層B室，實用面積約686平方呎，套三房間隔，10月放盤叫價1,089萬元，日前減至1,000萬元成功沽出，造價創同類型單位新高，呎價約14,577元。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
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同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

劉浩勤指，是次成交為同類三房成交價新高，同時是同類單位首次突破千萬元成交，單位內可望海景，而裝修亦新淨型格，據代理提供的圖片顯示，線條及用色設計充滿現代感。

據了解，原業主於2009年以456.5萬元購入，持約12年帳面賺543.5萬元。屋苑12月暫錄10宗買賣，平均實用呎價約13,035元。

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 領都 日出康城 香港置業 將軍澳

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