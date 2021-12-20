  • 16°C
香港時間 : 20211220日 (一) 20:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron變種】泰國首錄本土確診 擬取消外國旅客免隔離

環球社會熱點 19:04 2021/12/20

分享：

泰國的新冠肺炎疫情升溫，宣布錄得首宗Omicron變種本土確診個案，累計相關確診逾60宗。泰國政府表明憂慮Omicron變種，有意取消外國旅客免隔離計劃。

【英國疫情】傳政府拒收緊防疫 約翰遜等高官反對 【下一頁】

泰國衛生部官員周一（20日）宣布，當地首宗Omicron變種本土個案患者是一名女子。這名女子的丈夫屬哥倫比亞籍，上月底由尼日利亞返回泰國後，將病毒傳染給這名女子，女子其後證實對Omicron變種呈陽性。

據悉，泰國至今已錄得63宗Omicron變種個案，1宗屬本土個案。

官員Chakrarat Pittayawonganon透露，這名女子及其丈夫都已經接種阿斯利康（Astrazeneca）疫苗。而曾接載這對夫婦的一名的士司機被列為密切接觸者，正在隔離並等候於周三（22日）進行第二次新冠病毒檢測。

約翰遜再被爆於官邸花園飲酒聚會 首相府：工作會議 【下一頁】

泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表明憂慮Omicron變種，將提出取消已打針旅客的免隔離安排，恢復旅客於酒店隔離及沙盒計劃，只准許旅客於特定地點自由活動。

阿努廷向當地電視台指，衛生部將會很快向政府新冠疫情特別工作組提交這項建議。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【英國疫情】傳政府拒收緊防疫 約翰遜等高官反對
今日
【英國疫情】傳政府拒收緊防疫 約翰遜等高官反對
【輝瑞疫苗】新西蘭男打首劑後亡 疑疫苗引發心肌炎所致
今日
【輝瑞疫苗】新西蘭男打首劑後亡 疑疫苗引發心肌炎所致
【德國疫情】衛生部長表明聖誕不封城 考慮強制接種
今日
【德國疫情】衛生部長表明聖誕不封城 考慮強制接種
【Omicron變種】福西：美民眾或渡過艱難冬季 警告假期出遊風險
今日
【Omicron變種】福西：美民眾或渡過艱難冬季 警告假期出遊風險
約翰遜再被爆於官邸花園飲酒聚會 首相府：工作會議
今日
約翰遜再被爆於官邸花園飲酒聚會 首相府：工作會議

你可能感興趣

【英國疫情】傳政府拒收緊防疫 約翰遜等高官反對
今日 18:07
【英國疫情】傳政府拒收緊防疫 約翰遜等高官反對
【輝瑞疫苗】新西蘭男打首劑後亡 疑疫苗引發心肌炎所致
今日 14:04
【輝瑞疫苗】新西蘭男打首劑後亡 疑疫苗引發心肌炎所致
【德國疫情】衛生部長表明聖誕不封城 考慮強制接種
今日 12:23
【德國疫情】衛生部長表明聖誕不封城 考慮強制接種
疫情 傳染病 出入境資訊 出入境管制 疫苗 泰國 尼日利亞 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 AstraZeneca（美：AZN）

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間20:00）

下一篇文章

【Omircon變種】Moderna指第3針可增37倍抗體

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國疫情】Omicron變種確診破1.2萬 未排除聖誕前後收緊防疫
【英國疫情】Omicron變種確診破1.2萬 未排除聖誕前後收緊防疫
英國「女護士」偷Rolex 專向長者投懷送抱獻吻
英國「女護士」偷Rolex 專向長者投懷送抱獻吻
新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間19:00）
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種
【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種
【Omicron變種】英國患者有6大症狀 唔同以往變種（第二版）
【Omicron變種】英國患者有6大症狀 唔同以往變種（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款