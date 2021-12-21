【Omicron變種】泰國首錄本土確診 取消外國旅客免隔離（第二版）

泰國的新冠肺炎疫情升溫，宣布錄得首宗Omicron變種本土確診個案，累計相關確診逾60宗。泰國政府表明憂慮Omicron變種，有意取消外國旅客免隔離計劃。泰國政府發言人周二（21日）確認，將再次引入入境旅客隔離措施。

（第二版新增泰國政府確認）

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泰國政府發言人周二表示，由於憂慮Omicron變種在泰國本土傳播，確認即日起重啟強制隔離措施，要求入境的外國旅客接受隔離。

泰國衛生部官員周一（20日）宣布，當地首宗Omicron變種本土個案患者是一名女子。這名女子的丈夫屬哥倫比亞籍，上月底由尼日利亞返回泰國後，將病毒傳染給這名女子，女子其後證實對Omicron變種呈陽性。

據悉，泰國至今已錄得63宗Omicron變種個案，1宗屬本土個案。

官員Chakrarat Pittayawonganon透露，這名女子及其丈夫都已經接種阿斯利康（Astrazeneca）疫苗。而曾接載這對夫婦的一名的士司機被列為密切接觸者，正在隔離並等候於周三（22日）進行第二次新冠病毒檢測。

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泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表明憂慮Omicron變種，將提出取消已打針旅客的免隔離安排，恢復旅客於酒店隔離及沙盒計劃，只准許旅客於特定地點自由活動。

阿努廷向當地電視台指，衛生部將會很快向政府新冠疫情特別工作組提交這項建議。

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責任編輯：鄭錦玲