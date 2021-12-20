【空域安全】揸無人機須考牌 民航處推「進階訓練機構計劃」

民航處於今日（20日），推出的小型無人機「進階訓練機構計劃」，邀請有興趣的機構和團體參與，為涉及較高風險操作的小型無人機遙控駕駛員提供進階訓練課程和進行考核。

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將於來年6月1日生效的《小型無人機令》以風險為本模式規管小型無人機操作，按照小型無人機的重量和不同的操作風險水平，設立相應的規管要求，包括小型無人機的註冊和標籤、遙控駕駛員的註冊、培訓和考核等。需要進行較高風險進階操作，即乙類操作的遙控駕駛員，可透過完成由民航處批准的進階訓練並通過相關考核，獲取民航處編配的「進階等級」以進行相關操作。

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民航處發言人表示：「進階訓練除了讓遙控駕駛員獲得安全資訊和操作知識外，亦協助他們掌握新的小型無人機操作規管要求，並透過飛行計劃、風險評估和緩解措施，增強其處境意識和安全管理技能，以保障航空及公眾安全。」發言人又指「進階訓練機構計劃」，將會為業界及遙控駕駛員提供更多元化及切合不同需要的訓練課程選擇，進一步推動無人機的發展。

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記者：鄭日棱