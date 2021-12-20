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【FinTech】港大調查：金融科技市場情緒指數跌近4%　「區塊鏈及加密貨幣」表現最差

商業 19:31 2021/12/20

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香港大學公布「香港金融科技市場季度情緒指數」（FBI），了解社會對行業的整體看法和觀感。今年第3季度的指數為95.1，較上一季度下降3.9%。

【電動車】打破詐騙疑雲？　電動車新創Nikola交付首架電動貨車

港大分析了今年7月至9月約1,678條有關金融科技的新聞報導。6個行業的分類指數中，均呈現不同的變動。其中，區塊鏈及加密貨幣、「電子支付及數字銀行」和「監管科技及網絡安全」，3個分類指數同樣出現下跌趨勢。

區塊鏈指數大跌　與騙案有關

報告分析，鑑於近來有多篇有關加密貨幣的騙案和盜竊案報導，區塊鏈及加密貨幣指數的大幅下降至78.9。值得注意的是，此類詐騙和盜竊案能夠發生，大多由於網上交易平台或安全系統出現漏洞。因此，這些報導同時令「電子支付及數字銀行」，和「監管科技及網絡安全」的分類指數出現下降。

此外，鑑於「跨境理財通」的推出，促進跨境投資便利化，財富科技與信貸科技行業和其他相關行業指數上升。

各項指數表現

行業 指數按季變幅
保險科技 -0.69%
財富科技與信貸科技 +2.13%
區塊鏈及加密貨幣 -11.44%
電子支付及數字銀行 -4.87%
監管科技及網絡安全 -8.44%
其他相關行業 +1.61%

【Mac外接屏幕】 傳蘋果推平價屏幕　規格與Pro Display XDR看齊

【2022年趨勢】數碼轉型成大勢　Equinix公布2022年四大數碼基礎設施發展趨勢

責任編輯：何子澄

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