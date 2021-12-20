【FinTech】港大調查：金融科技市場情緒指數跌近4%　「區塊鏈及加密貨幣」表現最差

香港大學公布「香港金融科技市場季度情緒指數」（FBI），了解社會對行業的整體看法和觀感。今年第3季度的指數為95.1，較上一季度下降3.9%。

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港大分析了今年7月至9月約1,678條有關金融科技的新聞報導。6個行業的分類指數中，均呈現不同的變動。其中，區塊鏈及加密貨幣、「電子支付及數字銀行」和「監管科技及網絡安全」，3個分類指數同樣出現下跌趨勢。

區塊鏈指數大跌 與騙案有關

報告分析，鑑於近來有多篇有關加密貨幣的騙案和盜竊案報導，區塊鏈及加密貨幣指數的大幅下降至78.9。值得注意的是，此類詐騙和盜竊案能夠發生，大多由於網上交易平台或安全系統出現漏洞。因此，這些報導同時令「電子支付及數字銀行」，和「監管科技及網絡安全」的分類指數出現下降。

此外，鑑於「跨境理財通」的推出，促進跨境投資便利化，財富科技與信貸科技行業和其他相關行業指數上升。

各項指數表現

行業 指數按季變幅 保險科技 -0.69% 財富科技與信貸科技 +2.13% 區塊鏈及加密貨幣 -11.44% 電子支付及數字銀行 -4.87% 監管科技及網絡安全 -8.44% 其他相關行業 +1.61%

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責任編輯：何子澄