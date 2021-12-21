無罩外遊釀多地封城 澳洲染疫少年遭重罰近20萬

澳洲一名少年與父親在7月前往悉尼拜倫灣時，未有遵守公共衛生指令做好防疫措施。父親其後更被發現確診新冠肺炎，因二人曾到訪拜倫灣，當地及周邊地區受拖累需要封城一周，少年最終被重罰3.5萬澳元（19.4萬港元）。

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19歲澳洲少年Kristian Radovanovic與52歲的父親於7月下旬，由悉尼前往拜倫灣，打算前往視察並購買農場。但Kristian做出多樣違反防疫規定舉動，包括進入商舖及乘搭的士時沒有佩戴口罩，以及掃描QR code登記所到之處。二人更在新南威爾士州北部拜倫灣（Byron Bay）及周邊地區停留、包括附近城鎮停留視察及觀光。

父親Zoran Radovanovic其後在8月5日購入另一農莊時，當時已出現呼吸困難症狀，但他誤以為是慢性哮喘而未有理會。數日後Zoran入院並確診感染新冠病毒，Kristian亦同錄確診，需要接受10日治療。

由於二人感染新冠病毒期間遊覽多地，加上Kristian未有遵從防疫規定，最終拜倫灣及附近地區需要封城一周，以防新冠病毒傳播。

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Kristian承認違反4項防疫規定，包括利用程式登記到訪及進入商舖前未戴口罩，分別判罰5,000澳元（2.78萬港元）及7,500澳元（4.16萬港元）、以及乘搭的士未戴口罩和登記出行，被罰1.25萬澳元（6.9萬港元）及1萬澳元（5.55萬港元），合共罰款3.5萬澳元（19.4萬港元）。

地方法官馬爾羅尼（Paul Mulroney）表示，Kristian無視公共健康及民眾安全，所為不單單是犯罪，而且不負責任，將社區民眾健康及福祉置於嚴重風險之中，因此需要處以阻嚇性罰款，警惕其他忽視防疫的人士。

Kristian因要前往塞爾維亞照顧祖母，未有出席周一審訊，僅由其代表律師聽取判刑結果。

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責任編輯：郭麗明