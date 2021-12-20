▲ 【電子支付】儲值支付工具「全球付」被金管局譴責兼罰款100萬

金管局自2016年起批出約20多個儲值支付工具（SVF）牌照，冀推動本港電子支付，不過金管局今日宣布，其中一間SVF 全球付處以譴責及罰款100萬元，原因是全球付違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則。

全球付違反打擊洗錢及恐怖分子措施

金管局宣布已根據《支付系統及儲值支付工具條例》（第584章）完成對全球付的調查及紀律處分程序。是次紀律處分行動是根據金管局的現場審查及進一步調查的結果而作出的。調查發現全球付2016年11月至2019年5月期間未有制定健全及適當的管控制度，以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》。

是次違規涉及全球付的管控制度在以下三個範疇的缺失：

1）進行交易監察以持續監察業務關係；

2）實施有效的姓名／名稱篩查機制；及

3）就高風險情況採取額外措施或嚴格盡職審查以減低洗錢或恐怖分子資金籌集的風險。

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金管局： SVF持牌人應保持警覺 留意不斷演變系統的脆弱點

金管局稱，今次紀律處分行動時，有考慮到調查結果的嚴重性；需要向全球付及業界傳遞明確的阻嚇訊息；全球付在得悉金管局所指出的缺失後已採取補救措施及全球付過往並無遭受紀律處分的紀錄。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹稱，SVF持牌人應保持警覺，留意不斷演變的洗錢及恐怖分子資金籌集風險及相關管控系統的脆弱點，並根據本身業務的性質、規模與複雜程度採取相稱和有效的管控措施及程序。所有SVF持牌人都應參考《指引》及金管局通告，持續檢視及提升其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控系統的效益，以及實施適當措施以確保能有效識別及管理尤其是高風險的情況。

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