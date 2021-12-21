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【智能科技】3D打印訂造完美胸圍　只需手機掃描1分鐘？

科技 11:00 2021/12/21

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法國有企業推出一種解決方案，顧客可以手機應用程式建立自己的乳房3D圖像，再由該企3D打印製作胸圍。（Braave官網圖片）

胸圍是每個女人的貼身衣物，要找到一個合身舒適的胸圍也不是易事。法國有企業推出一種解決方案，顧客可以手機應用程式建立自己的乳房3D圖像，再由該企3D打印製作胸圍。

【3D打印】全球首創！　日大學以3D打印技術製作霜降和牛

成立於2016年的Braave，最近推出度身訂造的「Fusion Bra」。顧客使用其自家手機應用程式，便可獲得自行掃描自己的的上半身，創建乳房3D圖像。

1分鐘完成3D掃描

該應用程式使用與iPhone和FaceID相同的深度鏡頭，使用傳感器、鏡頭和點陣投影儀，以創建用戶乳房的 3D 圖像。Braave表示，只需要一分鐘即可完成用戶上半身的3D掃描，並獲得3D圖像。

該企又指，應用程式所獲得的不是實際照片，相關員工只會收到用戶以數據呈現的3D圖像，可以減少用戶對私隱的隱憂。

員工收到加密的3D圖像後，將會利用3D打印技術，製造客戶的專屬胸圍，採用定製的3D打印UnderFit，而不是傳統的鋼托；其餘部分，如罩杯和背帶，則由織物和回收塑膠瓶製成。惟需留意，該系統僅兼容 iPhone X 和更新型號，其他手機型號的買家或要等該企更新系統。

【太空任務】NASA試3D打印月球風化層　用外星材料製殖民建築物

【火星任務】NASA招募義工探索　無網絡+食太空食品　居住模擬火星一年

責任編輯：文睿

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