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【美國疫苗股】加強劑助免疫系統中和抗體升37倍　莫德納收市倒跌

股市 07:13 2021/12/21

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莫德納實驗指第三針加強劑有助免疫系統中和抗體上升37倍，該股盤前漲逾半成。

莫德納（美：MRNA）指其初步實驗結果顯示，相較僅注射兩劑新冠疫苗，注射第三劑新冠疫苗加強劑有助加強免疫系統對Omicron變種病毒的反應。莫德納股價曾升8.9%，高見321.11美元，收報276.38美元，倒跌6.2%。

實驗顯示，倘使用50毫克劑量莫德納新冠疫苗，即相當於首兩劑新冠疫苗的每針劑量之一半，免疫系統內對抗Omicron的中和抗體水平，相較注射前後上升約37倍。倘將加強劑劑量倍增至100毫克，免疫系統內對抗Omicron的中和抗體水平於注射後更加大升83倍。連同之前輝瑞及復必泰的實驗結果，今次莫德納的實驗反映，3種新冠疫苗研發時雖然是針對去年出現的病毒，但對Omicron變種病毒仍能發揮作用。


【石Sir一周前瞻：異動股】滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

莫德納行政總裁Stephane Bancel指「數據令人安心」，莫德納會繼續快速推進針對Omicron變種病毒加強劑之臨床實驗，以應付將來可能出現的需要。

另一邊廂，歐盟專家今日開會，通過批準美國疫苗研發公司Novavax（美﹕NVAX）的新冠疫苗，Novavax成為第5隻獲歐盟批准的新冠疫苗。Novavax預期，明年首季起可向歐盟交付疫苗。Novavax在美股盤前時段一度走高逾一成，惟開市倒跌，收市跌7.1%，收報201.95美元。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備*

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