【Omircon變種】Moderna指第3針可增37倍抗體

隨著新冠肺炎Omicron變種病毒於全球迅速傳播，疫苗效用備受關注。美國藥廠Moderna周一表示，接種第3劑疫苗後，對抗Omicron變種的抗體水平增加37倍。Moderna指雖然公司正在研究針對Omicron變種疫苗，但仍對測試結果感到滿意。

Omicron變種第3針 Moderna料最快明年3月面世 【下一頁】

Moderna公司周一（20日）發表聲明表示，接種劑量為50微克的第3劑疫苗後，對抗Omicron變種的中和抗體水平上升37倍。若接種100微克劑量，抗體更較僅完成2劑接種數目增加83倍。但公司承認，與接種50微克相比，接種100微克出現不良反應情況更頻密。

Moderna公司透露，測試涉及20名接種第三劑疫苗人士，公司在接種29日後測試其抗體水平。Moderna指公司正在研發針對Omicron變種疫苗，計劃明年初開始人體測試。

Moderna向歐盟申請授權 為6至11歲兒童使用 【下一頁】

Moderna首席執行官邦塞爾（Stéphane Bancel）發表聲明指，測試數據令人感到安心。為應對具高傳染度的Omicron變種，公司將繼續舉行針對Omicron變種的疫苗臨床測試，為未來情況作準備。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀