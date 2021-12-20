  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (一) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omircon變種】Moderna指第3針可增37倍抗體

環球社會熱點 18:59 2021/12/20

分享：

隨著新冠肺炎Omicron變種病毒於全球迅速傳播，疫苗效用備受關注。美國藥廠Moderna周一表示，接種第3劑疫苗後，對抗Omicron變種的抗體水平增加37倍。Moderna指雖然公司正在研究針對Omicron變種疫苗，但仍對測試結果感到滿意。

Omicron變種第3針 Moderna料最快明年3月面世 【下一頁】

Moderna公司周一（20日）發表聲明表示，接種劑量為50微克的第3劑疫苗後，對抗Omicron變種的中和抗體水平上升37倍。若接種100微克劑量，抗體更較僅完成2劑接種數目增加83倍。但公司承認，與接種50微克相比，接種100微克出現不良反應情況更頻密。

Moderna公司透露，測試涉及20名接種第三劑疫苗人士，公司在接種29日後測試其抗體水平。Moderna指公司正在研發針對Omicron變種疫苗，計劃明年初開始人體測試。

Moderna向歐盟申請授權 為6至11歲兒童使用 【下一頁】

Moderna首席執行官邦塞爾（Stéphane Bancel）發表聲明指，測試數據令人感到安心。為應對具高傳染度的Omicron變種，公司將繼續舉行針對Omicron變種的疫苗臨床測試，為未來情況作準備。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【Omicron變種】第3針 Moderna料最快明年3月面世
2021/12/02
【Omicron變種】第3針 Moderna料最快明年3月面世
【Moderna疫苗】向歐盟申請授權 為6至11歲兒童使用
2021/11/10
【Moderna疫苗】向歐盟申請授權 為6至11歲兒童使用
【Moderna疫苗】美青少年今年未打得 評估心肌炎風險
2021/11/01
【Moderna疫苗】美青少年今年未打得 評估心肌炎風險
【Moderna疫苗】EMA批准加強劑 建議成人接種
2021/10/26
【Moderna疫苗】EMA批准加強劑 建議成人接種
【新冠疫苗】美CDC批准Moderna強生加強劑
2021/10/22
【新冠疫苗】美CDC批准Moderna強生加強劑

你可能感興趣

【Omicron變種】第3針 Moderna料最快明年3月面世
12:47 2021/12/02
【Omicron變種】第3針 Moderna料最快明年3月面世
【Moderna疫苗】向歐盟申請授權 為6至11歲兒童使用
13:50 2021/11/10
【Moderna疫苗】向歐盟申請授權 為6至11歲兒童使用
【Moderna疫苗】美青少年今年未打得 評估心肌炎風險
14:05 2021/11/01
【Moderna疫苗】美青少年今年未打得 評估心肌炎風險
疫情 傳染病 疫苗 Moderna（美：MRNA） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間19:00）

下一篇文章

【英國疫情】傳政府拒收緊防疫 約翰遜等高官反對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間18:00）
英國「女護士」偷Rolex 專向長者投懷送抱獻吻
英國「女護士」偷Rolex 專向長者投懷送抱獻吻
【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種
【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種
【Omicron變種】英國患者有6大症狀 唔同以往變種（第二版）
【Omicron變種】英國患者有6大症狀 唔同以往變種（第二版）
【英國疫情】Omicron變種確診破1.2萬 未排除聖誕前後收緊防疫
【英國疫情】Omicron變種確診破1.2萬 未排除聖誕前後收緊防疫
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款