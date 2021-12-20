【異動股】融創中國跌近18%創新低　傳集團再度出售物業項目套現

據內媒《21世紀經濟報道》報道，融創中國(01918) 近日成功出售上海虹橋商務區寫字樓、杭州核心地段酒店及寫字樓等三個項目，預計交易總價26.8億元人民幣(下同)。

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自10月底開始，融創採用多種方式為公司套現，包括將杭州兩項目股權轉讓給合作方濱江，回籠資金16.73億元；配股融資60.8億元；兩次出售貝殼(美：BEKE)股票回籠資金68.9億元。

計及融創中國董事會主席孫宏斌對公司的無息借款4.5億美元，以及將以18億元商管業務轉讓給融創服務(01516) ，近兩個月融創通過項目處置、資本運作等方式，回籠資金規模超過200億元。

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