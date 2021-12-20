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【異動股】融創中國跌近18%創新低　傳集團再度出售物業項目套現

股樓投資 19:04 2021/12/20

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據內媒《21世紀經濟報道》報道，融創中國(01918) 近日成功出售上海虹橋商務區寫字樓、杭州核心地段酒店及寫字樓等三個項目，預計交易總價26.8億元人民幣(下同)。

 

同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 



自10月底開始，融創採用多種方式為公司套現，包括將杭州兩項目股權轉讓給合作方濱江，回籠資金16.73億元；配股融資60.8億元；兩次出售貝殼(美：BEKE)股票回籠資金68.9億元。

計及融創中國董事會主席孫宏斌對公司的無息借款4.5億美元，以及將以18億元商管業務轉讓給融創服務(01516) ，近兩個月融創通過項目處置、資本運作等方式，回籠資金規模超過200億元。

 

 

【騰訊 700】 騰訊突審議派中期息 歷來首次

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同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息七小福你要識

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

融創中國（01918） 港股

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