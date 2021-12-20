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【異動股】新能源股普跌　贛鋒鋰業跌逾一成創7月以來新低

股樓投資 16:48 2021/12/20

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今日新能源概念股普跌，贛鋒鋰業（01772）跌逾一成創7月以來新低；其他電動車概念股如億和控股(00838)跌近15%，福耀玻璃(03606)跌3.9%、耐世特（01316）跌近5%，比亞迪股份(01211)跌超5%。

 

同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

東嶽集團(00189)跌12%，大唐新能源（01798）跌10%、保利協鑫（03800）跌11.7%、福萊特玻璃（06865）跌10%、信義玻璃（00868）跌9%。

另外，獲花旗唱好的雅迪控股(01585)亦跌7%。該行維持其「買入」評級，報告指，雅迪將透過新收購獲得對E2W石墨烯電池生產技術的控制，對提高其產品的行駛里程和降低充電時間至關重要，也是未來研發電動兩輪車(E2W)電池發展的核心。

 

【騰訊 700】 騰訊突審議派中期息 歷來首次

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同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息七小福你要識

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

贛鋒鋰業（01772） 港股
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