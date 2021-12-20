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【新股IPO】意大利遊艇廠Ferretti傳來港上市　集資規模約7.8億　山東重工濰柴集團為最大股東

新股IPO 19:38 2021/12/20

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【新股IPO】傳意大利遊艇製造商Ferretti正考慮在港上市 集資規模約7.8億 山東重工濰柴集團為最大股東

意大利豪華遊艇製造商Ferretti（法拉帝）據報正考慮在港上市，料集資規模約1億美元（約7.8億港元）。彭博引述知情人士報道，Ferretti正尋求在2022年上市前完成一輪融資，審議正在進行中，籌款時間和規模等細節可能會發生變化。Ferretti代表拒絕置評。

山東重工濰柴集團為集團最大股東

今次並非Ferretti第一次申請上市。2003年，私募股權投資公司Primera以6.98億歐元的價格全資收購Ferretti後，Ferretti宣布私有化退市。 2007年，Primera宣布退出，隨後集團經歷了多次換手。 2012年1月，處於財困中的Ferretti將75%股權出售給山東重工濰柴集團，整體估值為3.5億歐元。隨後2016年成功扭虧為盈，盈利逐年遞增。截止2019年10月，山東重工濰柴集團持股量為87%。

2019年取消米蘭上市  因估值被削過半

Ferretti原計劃於2019年在米蘭上市，但最終取消計劃，原因在於上市要約時間延長兩次後價格範圍大幅削減，公司董事聲明中表示，儘管許多投資者對上市計劃表示興趣，但金融市場惡化導致公司估值不正確。公司最初目標市值為10.8億歐元，惟其後降價範圍被減半，令公司完全放棄計劃。

Ferretti為意大利最大遊艇製造商，年造艇量約450艘。旗下擁有7大游艇品牌，包括：Ferretti Yachts、Pershing、Itama、Bertram、Riva、Mochi Craft、Custom Line和CRN。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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