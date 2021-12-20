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【資金避險】對Omicron憂慮加深　油價挫逾3%、亞股受壓、美股波動指數飈9%

股市 18:27 2021/12/20

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【資金避險】對Omicron憂慮加深　油價挫逾3%、亞股受壓、美股波動指數飈9%

市場對Omicron變種病毒的憂慮加深，加上美國總統拜登推動的1.75萬億美元支出法案可能受阻，市場避險情緒增加，亞洲股票及商品市場受壓。MSCI亞太指數一度下跌1.7%，觸及13個月低點，可能是7日內第6個交易日下挫。

【石Sir一周前瞻】分析「北水」近10日資金流向│捕捉異動股

高盛降美國明年經濟預測　因拜登投資法案可能卡關【下一頁】

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備*【按此速睇- 附time code】

亞股下跌

亞洲股市今日（20日）受壓，恒指跌穿二萬三關，收跌1.9%；恒生科技指數跌超過3%，絕大部分板塊下跌。A 股方面，滬指也跌逾1%；深成指跌逾2%。另外，日本股市跌逾2%、韓股也跌逾1.8%。

另外，截至本港時間下午6時，美股三大指數期貨跌幅約1.5%，標普5000波動率指數升逾9%。美債方面，10年期美債息率下跌2.4個基點至1.378厘。

油價跌逾3%

另外，Omicron變種病毒快速擴散引發對需求前景的擔憂，油價跌幅擴大，美國紐約期油現跌3.88%，跌穿70美元水平；倫敦布蘭特期油現跌逾3%。

分析指出，在聖誕節臨近市場流動性稀薄之際，美國參議員Joe Manchin拒絕總統拜
登經濟議程的核心支出法案，消息加劇了避險情緒。

相關文章：加息會否影響高息股？談中移動941 vs香港電訊6823

拜登 恒生科技指數 亞太 經濟 股票 恒生指數 美股 布蘭特期油 紐約期油

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