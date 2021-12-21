  • 16°C
香港時間 : 20211221日 (二) 09:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能科技】冬天也不怕！　美大學研發智能衣助保暖

科技 09:00 2021/12/21

分享：

美國杜克大學（Duke University）利用「智慧材料」研發出智能衣，既可降溫又可保暖。

美國杜克大學（Duke University）利用「智慧材料」研發出智能衣，當衣服感測到衣服沾到汗水時，就會打開「通風口」，有助降溫，同時亦可保暖。

【電池技術】遇水也不怕？ 加國大學研發新型電池解傳統電池不足

消費者通常購買運動衣大部分會選擇吸濕排汗的網眼布，但這種布料通常不太保暖，而棉質或其他布料透氣度又不足。對此，美國杜克大學想結合布料的優勢，研發出兼具保暖與通風的衣服。

杜克大學機械工程和材料科學助理教授Po-Chun Hsu指出，這種布料實際上只是尼龍。研究團隊在尼龍某一側塗上一層薄薄的銀，然後再於布料上切出一格格口袋蓋（Flap）。當尼龍吸收到汗水等水分時，就會膨脹，反之讓另一側的銀收縮，讓口袋蓋像向外「翹起來」，待尼龍乾燥後又會恢復原狀。

團隊添加50 nm厚的銀層，是希望可以反射身體熱量，令蓋子蓋起來時可以達到保暖功效，原先團隊還擔心金屬會不會增重妨礙袋蓋片的捲度，沒想到塗上銀後效果反而更好，畢竟表層塗上銀的那一側不會膨脹，因此底部的尼龍吸水後膨脹捲起的高度就愈高。

【港大科研】3小時內殺滅逾9成新冠病毒 港大新研發高銅含量不銹鋼材

團隊希望可以將該布料使用在人體較容易流汗的地方，而非全部製成衣服。為了測試冷卻效果，團隊也製作出一塊6×6厘米的方形貼片，並測試在傳統聚脂纖維、氨綸混紡布料的效果。結果發現，當「透氣窗」蓋起來時，透氣貼片溫度要高出16%，浸濕打開後溫度會降低14%，而尼龍-銀混合材料可以擴大熱舒適區域（Thermal comfort） 30%。

這種方法比在腋下裝置拉鍊等現有方式更有效，Hsu認為胸口和背部有時更需要通風，但如果用拉鍊來提高透氣度的話，方式幾乎跟脫掉衣服一樣。不過Hsu和他的團隊未透露這些材料的定價或製造成本，只是團隊選取的尼龍材料價格便宜、重量輕且柔軟，或許可以降低生產成本。

【太空睡袋】美研高科技太空睡袋 預防太空人視力衰退問題

責任編輯：廖淑瑩

相關文章

【電動車】打破詐騙疑雲？　電動車初創Nikola交付首架電動貨車
2021/12/20
【電動車】打破詐騙疑雲？　電動車初創Nikola交付首架電動貨車
【聖誕商機】五大策略助小型企業把握節日商機　先了解客戶想要甚麼
2021/12/17
【聖誕商機】五大策略助小型企業把握節日商機　先了解客戶想要甚麼
【2022科技預測】德勤：醫療穿戴設備、NFT收藏品增長　明年體育NFT交易額逾150億元
2021/12/16
【2022科技預測】德勤：醫療穿戴設備、NFT收藏品增長　明年體育NFT交易額逾150億元

你可能感興趣

【電動車】打破詐騙疑雲？　電動車初創Nikola交付首架電動貨車
19:00 2021/12/20
【電動車】打破詐騙疑雲？　電動車初創Nikola交付首架電動貨車
【聖誕商機】五大策略助小型企業把握節日商機　先了解客戶想要甚麼
08:30 2021/12/17
【聖誕商機】五大策略助小型企業把握節日商機　先了解客戶想要甚麼
【2022科技預測】德勤：醫療穿戴設備、NFT收藏品增長　明年體育NFT交易額逾150億元
20:51 2021/12/16
【2022科技預測】德勤：醫療穿戴設備、NFT收藏品增長　明年體育NFT交易額逾150億元
創新科技及應用 運動 大學

下一篇文章

【難逃負評】Facebook改名也難救業務？　Meta當選「年度最差企業」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Fujifilm即影即有】開箱試玩新機Instax mini Evo　「混合式」設計搭載LCD屏幕+連App印相功能
【Fujifilm即影即有】開箱試玩新機Instax mini Evo　「混合式」設計搭載LCD屏幕+連App印相功能
【TikTok】擴大事業版圖　TikTok推出「網紅美食外送」服務
【TikTok】擴大事業版圖　TikTok推出「網紅美食外送」服務
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【Google】Google Drive推新政策　用戶違規將收警告電郵、禁分享連結
【Google】Google Drive推新政策　用戶違規將收警告電郵、禁分享連結
【Mac外接屏幕】 傳蘋果推平價屏幕　規格與Pro Display XDR看齊
【Mac外接屏幕】 傳蘋果推平價屏幕　規格與Pro Display XDR看齊
【YouTube TV】YouTube與Disney達成協議　YouTube TV原有頻道全保留
【YouTube TV】YouTube與Disney達成協議　YouTube TV原有頻道全保留
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款