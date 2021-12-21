【智能科技】冬天也不怕！　美大學研發智能衣助保暖

▲ 美國杜克大學（Duke University）利用「智慧材料」研發出智能衣，既可降溫又可保暖。

美國杜克大學（Duke University）利用「智慧材料」研發出智能衣，當衣服感測到衣服沾到汗水時，就會打開「通風口」，有助降溫，同時亦可保暖。

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消費者通常購買運動衣大部分會選擇吸濕排汗的網眼布，但這種布料通常不太保暖，而棉質或其他布料透氣度又不足。對此，美國杜克大學想結合布料的優勢，研發出兼具保暖與通風的衣服。

杜克大學機械工程和材料科學助理教授Po-Chun Hsu指出，這種布料實際上只是尼龍。研究團隊在尼龍某一側塗上一層薄薄的銀，然後再於布料上切出一格格口袋蓋（Flap）。當尼龍吸收到汗水等水分時，就會膨脹，反之讓另一側的銀收縮，讓口袋蓋像向外「翹起來」，待尼龍乾燥後又會恢復原狀。

團隊添加50 nm厚的銀層，是希望可以反射身體熱量，令蓋子蓋起來時可以達到保暖功效，原先團隊還擔心金屬會不會增重妨礙袋蓋片的捲度，沒想到塗上銀後效果反而更好，畢竟表層塗上銀的那一側不會膨脹，因此底部的尼龍吸水後膨脹捲起的高度就愈高。

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團隊希望可以將該布料使用在人體較容易流汗的地方，而非全部製成衣服。為了測試冷卻效果，團隊也製作出一塊6×6厘米的方形貼片，並測試在傳統聚脂纖維、氨綸混紡布料的效果。結果發現，當「透氣窗」蓋起來時，透氣貼片溫度要高出16%，浸濕打開後溫度會降低14%，而尼龍-銀混合材料可以擴大熱舒適區域（Thermal comfort） 30%。

這種方法比在腋下裝置拉鍊等現有方式更有效，Hsu認為胸口和背部有時更需要通風，但如果用拉鍊來提高透氣度的話，方式幾乎跟脫掉衣服一樣。不過Hsu和他的團隊未透露這些材料的定價或製造成本，只是團隊選取的尼龍材料價格便宜、重量輕且柔軟，或許可以降低生產成本。

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責任編輯：廖淑瑩