【潛力股精選】梁耀康：長江基建（01038） 股市 18:44 2021/12/20 分享： 港股今日跌穿23000點再破底，多個板塊急挫或回吐，現市況有甚麼股份仍可留意？獨立股評人梁耀康認為基建股表現相對穩定，可留意長江基建 （01038） ，指基建公用股可抗通脹，建議投資者可考慮買入，想知詳細策略如何部署，立即點擊收看/收聽： *重溫《ET講股通》梁耀康：下試21000？【按此-附time code】 *逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 2021/12/17 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 2021/12/17 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 【潛力股精選】本周7隻潛力股一次過睇晒 2021/12/17 【潛力股精選】本周7隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 2021/12/17 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 2021/12/17 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 07:25 2021/12/17 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 07:35 2021/12/17 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 【潛力股精選】本周7隻潛力股一次過睇晒 18:51 2021/12/17 【潛力股精選】本周7隻潛力股一次過睇晒 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】本周7隻潛力股一次過睇晒 2021/12/17 【潛力股精選】本周7隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 2021/12/17 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 2021/12/17 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 2021/12/17 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 2021/12/17 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 長江基建集團（01038） 港股 買入 基建股 板塊 通脹 公用股 基建