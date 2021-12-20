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【潛力股精選】梁耀康：長江基建（01038）

股市 18:44 2021/12/20

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港股今日跌穿23000點再破底，多個板塊急挫或回吐，現市況有甚麼股份仍可留意？獨立股評人梁耀康認為基建股表現相對穩定，可留意長江基建 （01038） ，指基建公用股可抗通脹，建議投資者可考慮買入，想知詳細策略如何部署，立即點擊收看/收聽：

*重溫《ET講股通》梁耀康：下試21000？【按此-附time code】

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備

欄名 : 潛力股精選

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